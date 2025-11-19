«دبي البحري» يطلق «الموقع الإلكتروني الذكي»

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد بالكامل، في خطوة تأتي في إطار سعيه المستمر لترسيخ الريادة الرقمية في نهج العمل، وتوافقاً مع إرشادات «دبي الذكية» ومعايير الوصول الشامل والحديث لتعزيز تجربة المستخدم وخدمات الأعضاء والزوار، وإبراز الرياضات البحرية في دبي، وكافة التفاصيل والتحديثات المرتبطة بها، وذلك تحت شعار «إرث القيادة يبحر نحو التميّز» الذي يتصدر الصفحة الرئيسة للموقع الجديد.

وتأتي هذه الخطوة التزاماً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالخطة الاستراتيجية 2025-2027، والتي تنص على تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الرياضات البحرية، وتعزيز التسهيلات الرقمية للأعضاء والزوار، كما ويأتي إطلاق هذا الموقع الإلكتروني في وقت تركز فيه دبي على الموضوع الرقمي باعتباره أولوية كبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الحكومي، وتفرضه معايير «نُموذج التميّز للمواقع الذكية»، والذي يضم مكونات مثل: الوصولية، قابلية الاستخدام، المحتوى، والوظائف.

تم تصميم الموقع ليكون سهل الاستخدام على مختلف الأجهزة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة سطح المكتب، مع مراعاة احتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم، مثل دعم أدوات تحويل النص إلى خطاب، وتكبير حجم الخط، والتصفح باستخدام لوحة المفاتيح.

وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن هذا الموقع يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الخدمات الحكومية والخاصة ميسّرة إلكترونياً، وذكية، وشاملة، وأن الموقع الإلكتروني الجديد يعزز تميز دبي مركزاً عالمياً للرياضات البحرية، حيث يوفر منصة رقمية حديثة تسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتقلّل الحواجز الإدارية.