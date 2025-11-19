الخميس 20 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي البحري» يطلق «الموقع الإلكتروني الذكي»

«دبي البحري» يطلق «الموقع الإلكتروني الذكي»
19 نوفمبر 2025 21:45

دبي (الاتحاد)
أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إطلاق موقعه الإلكتروني الجديد بالكامل، في خطوة تأتي في إطار سعيه المستمر لترسيخ الريادة الرقمية في نهج العمل، وتوافقاً مع إرشادات «دبي الذكية» ومعايير الوصول الشامل والحديث لتعزيز تجربة المستخدم وخدمات الأعضاء والزوار، وإبراز الرياضات البحرية في دبي، وكافة التفاصيل والتحديثات المرتبطة بها، وذلك تحت شعار «إرث القيادة يبحر نحو التميّز» الذي يتصدر الصفحة الرئيسة للموقع الجديد.
وتأتي هذه الخطوة التزاماً من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالخطة الاستراتيجية 2025-2027، والتي تنص على تعزيز التحول الرقمي، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الرياضات البحرية، وتعزيز التسهيلات الرقمية للأعضاء والزوار، كما ويأتي إطلاق هذا الموقع الإلكتروني في وقت تركز فيه دبي على الموضوع الرقمي باعتباره أولوية كبرى ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الحكومي، وتفرضه معايير «نُموذج التميّز للمواقع الذكية»، والذي يضم مكونات مثل: الوصولية، قابلية الاستخدام، المحتوى، والوظائف. 
تم تصميم الموقع ليكون سهل الاستخدام على مختلف الأجهزة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة سطح المكتب، مع مراعاة احتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم، مثل دعم أدوات تحويل النص إلى خطاب، وتكبير حجم الخط، والتصفح باستخدام لوحة المفاتيح. 
وأكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن هذا الموقع يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الخدمات الحكومية والخاصة ميسّرة إلكترونياً، وذكية، وشاملة، وأن الموقع الإلكتروني الجديد يعزز تميز دبي مركزاً عالمياً للرياضات البحرية، حيث يوفر منصة رقمية حديثة تسهّل الوصول إلى المعلومات والخدمات، وتقلّل الحواجز الإدارية.

أخبار ذات صلة
«جرنين 99» يتألق بـ «ناموس» سباق دبي للسفن الشراعية
محمد بن سلطان بن خليفة: الرياضات البحرية حققت نهضتها بدعم القيادة الرشيدة
دبي البحري
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
النادي البحري
آخر الأخبار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق برنامجاً اقتصادياً دولياً لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في التجارة الخارجية
اليوم 12:17
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
علوم الدار
"جي 42" تحصل على موافقة الولايات المتحدة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة
اليوم 12:15
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
التعليم والمعرفة
تركيبات فنيّة ومجسّمات متحركة تجسّد شعار مهرجان الفنون الإسلامية «سراج»
اليوم 11:56
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
علوم الدار
«مطار رأس الخيمة» يُعلن عن تطوير مبنى خاص بطائرات كبار الشخصيات
اليوم 11:54
حمدان بن محمد
علوم الدار
حمدان بن محمد: تجمعنا بسلطنة عمان الأخوة الصادقة والمحبة الدائمة والتاريخ المشترك
اليوم 11:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©