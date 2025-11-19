بونو يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا عام 2025

الرباط (د ب أ)

فاز المغربي، ياسين بونو، لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا بحفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، مساء اليوم الأربعاء.

تفوق بونو في سباق الجائزة على مواطنه منير المحمدي حارس مرمى نهضة بركان، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز قائد فريق صن داونز.

وتألق بونو في الموسم الماضي، وساهم في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وصعود فريق الهلال لدور الثمانية بكأس العالم للأندية 2025.

وتواجد بونو في التشكيل المثالي للبطولة التي أقيمت في الصيف بالولايات المتحدة الأميركية، في أول نسخة تقام بمشاركة 32 فريقا. وقال بونو عقب تسلم الجائزة من عصام الحضري، الحارس الأسطوري السابق لمنتخب مصر «أنا سعيد للغاية، إنها جائزة رائعة وحفل رائع، وأبارك أيضا لزملائي المتنافسين، كانا يستحقان هذه الجائزة أيضا». وأضاف الحارس الدولي «أشكر زملائي في المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي، شكرا لكم جميعا.. ديما المغرب».