مبابي يهنئ «ملك أفريقيا»

مبابي يهنئ «ملك أفريقيا»
20 نوفمبر 2025 08:12

الرباط (د ب أ)
هنأ النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب بلاده، زميله السابق أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، على الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي في 2025.
وتسلم حكيمي الجائزة في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، مساء أمس، متفوقاً على المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالطة سراي التركي.
ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على شبكة "إنستجرام" صورة لأشرف حكيمي بالجائزة، وكتب "أحبك أخي، ملك أفريقيا، إنها جائزة أكثر من مستحقة".
وارتبط حكيمي ومبابي بصداقة قوية على مدار ثلاث سنوات سوياً بصفوف باريس سان جيرمان بين عامي 2021 و2024، قبل انتقال كيليان إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة انتقال حر.
أما النجم المغربي الدولي، أشرف حكيمي، فانضم لباريس سان جيرمان قادماً من إنتر ميلان الإيطالي في صيف 2021 مقابل 60 مليون يورو، وجدد تعاقده أواخر الموسم الماضي إلى 2029.

