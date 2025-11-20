نابولي يشعر بالندم على بيع أوسمين

روما(د ب أ)

كشف جورجي جاردي وسيط صفقة انتقال النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي الإيطالي إلى جالطة سراي، كيفية إقناعه للاعب بالانضمام إلى النادي التركي، ولماذا تم تقليص المبلغ المعروض على نابولي إلى 75 مليون يورو، والأندية التي عرضت ما بين 10 إلى 15 مليون يورو أكثر من قيمة الشرط الجزائي.

وكان انتقال أوسمين معاراً في سبتمبر 2024 إلى جالطة سراي بمثابة مفاجأة حقيقية، حيث كان سوق الانتقالات في الدوري التركي لا يزال مفتوحاً. وحاول نابولي إنجاح مفاوضات انتقال أوسمين إلى أحد أندية الدوريين الإنجليزي والسعودي، لكن دون نتيجة، وكان النادي الإيطالي يواجه خطر بقاء لاعب غير سعيد ضمن صفوف.

وعندما انتهت فترة الإعارة في يونيو 2025، قال جالطة سراي بتفعيل بند شراء عقد اللاعب مقابل 75 مليون يورو، بينما كان جاردي وسيطاً في المفاوضات. وتحدث جاردي لشبكة "سكاي سبورتس-ألمانيا"، عن الاتفاق ومدى تأثيره فيه. وقال الوسيط: "في نهاية سوق الانتقالات الصيفية، اتصلت بالمدرب والنادي واقترحت عليهم اللاعب (أوسمين)، وكانوا يعتقدون أن الأمر مزحة". وتابع: "لم يتعاملوا معي بجدية، ففيكتور أوسمين يعد واحد من أفضل المهاجمين في العالم، فلماذا عساه أن يأتي إلى جالطة سراي وهو في الـ 26 من عمره؟ ولماذا سيوافق نابولي على رحيله؟". وأضاف: "كنا نتجه لنهاية سوق الانتقالات، البعض قد يصف الأمر بالصدفة أو الحظ، لكن لم يكن كذلك، فقد حدث من قبل مع إيكاردي، وكذلك دافينسون سانشيز، وقد حدث أيضاً مع زانيولو، فهؤلاء اللاعبون الثلاثة، جاءوا في اليوم الأخير من الانتقالات". وأضاف: هؤلاء اللاعبون الثلاثة كنت أراقبهم، وفي آخر يوم من الانتقالات يمكن أن يحدث أي شيء، وبعض التفاصيل في العقود يمكن أن يتم إلغاؤها".

وقال أيضاً: "عندما انتهى سوق الانتقالات، وكل الاتفاقات انهارت، دخلت وكان لدي خطة واضحة، وكان لدي بضع ساعات فقط لتنفيذها". ووقع أوسمين على عقد مع نابولي في وقت سابق بشرط جزائي قيمته نحو 110 ملايين يورو، وبراتب ضخم، رغم ذلك دخل النادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية، باعتقاد أن اللاعب سيرحل بعد أشهر قليلة. وتابع جاردي: "لقد قلصت الشرط الجزائي في عقد نابولي والذي كان أكثر من 100 مليون يورو، إلى 75 فقط، وأقنعت فيكتور بأن يمدد تعاقده لعام إضافي، وأن يكون منفتحاً على خطوة الانتقال معاراً". وتابع: "كانت هناك مشاكل عديدة، لقد كنا في المطار، وكانت القوائم الأوروبية للأندية يتم إغلاقها في اليوم التالي، وكانت هناك مشاكل بعقد اللاعب مع نابولي، ولم يكن واثقاً ما إذا كان سيحل أم لا وأنا أقنعته بالرحيل". وقال أيضاً: "كنت أفكر في نفسي، ماذا سيحدث إذا لم يأت الآن، فكان هناك آلاف المشجعين ينتظرون بالفعل في إسطنبول لقدوم اللاعب، وأمضيت أطول ساعتين في تاريخي مع الكرة". واعترف جاردي بأن مسؤولي نابولي شعروا بالندم، على قرارهم برحيل أوسيمين، بشرط جزائي 75 مليون يورو، حيث شعروا بأنه لم يكن كافياً. وأشار إلى أن نابولي كان يشعر بأن 75 مليون يورو مبلغاً كبيراً في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك السوق اختلف تماماً واعتبروا أن اللاعب كان يستحق أكثر من هذه القيمة.