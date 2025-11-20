الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

روني يتجاهل هالاند في قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي

روني يتجاهل هالاند في قائمة الأفضل بالدوري الإنجليزي
20 نوفمبر 2025 08:17

لندن (د ب أ)
اختار واين روني مهاجم مانشستر يونايتد السابق أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي حتى الآن من وجهة نظره.
ورغم تألق النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وتسجيله 14 هدفاً بفارق 6 أهداف عن إيجور تياجو مهاجم برينتفورد أقرب ملاحقيه، فإن روني، الذي لعب أغلب مسيرته الاحترافية بقيمص الغريم يونايتد، لم يختر هالاند ضمن أفضل 3 لاعبين. وقال روني عبر منصة "أمازون برايم سبورتس" على : "أفضل ثلاثة لاعبين ربما يمكن أن يكونوا هم، أنطوني سيمينيو (بورنمورث)، أعتقد أنه رائع، ويواصل تقديم العمل المميز الذي قام به الموسم الماضي". وتابع: "سأختار أيضا براين مبيومو (مانشستر يونايتد)، فرغم أن الموسم لا يزال عصيباً بالنسبة لفريقه، لكنه يقدم إضافة كبيرة للفريق". واختار روني ثالث اللاعبين من فريق أرسنال، وهو السويدي فيكتور جيوكيريس، الذي قال نجم يونايتد السابق إن النادي اللندني ظل يطارده سعياً للتعاقد معه لفترة طويلة، وهو يواصل تقديم مستويات جيدة مع الفريق وسجل بعض الأهداف هذا الموسم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©