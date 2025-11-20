الغيابات تهدد إنتر وميلان قبل «ديربي الغضب»

ميلانو(د ب أ)

تقلصت فرص الثنائي دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان، وسانتياجو خيمينيز لاعب ميلان، في المشاركة بمباراة "ديربي الغضب" الذي يجمع بين الفريقين، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويترقب الفريقان الحالة البدنية للاعبين بعد انتهاء فترة المباريات الدولية، لكن المؤشرات لا تبدو إيجابية.

ذكرت شبكة سكاي سبورت الإيطالية، أن دومفريس لاعب إنتر ميلان لم يشارك مجدداً في التدريبات الجماعية بعد عودته مبكراً من معسكر منتخب هولندا.

وأوضحت أن اللاعب الهولندي يعاني من إصابة في كاحل القدم، ويستغرق تعافيه وقتاً أطول مما كان متوقعاً في البداية، وأضافت أن الجهاز الفني لا يميل للمخاطرة بإشراكه في المباراة المهمة طالما أن دومفريس لم يتخلص من الآلام.

ويغيب عن إنتر ميلان أيضاً هنريك مخيتاريان وماتيو دارميان لفترة طويلة، بينما يعاني بيوتر زيلينسكي أيضاً من إصابة في عضلة الساق بعد مشاركته مع منتخب بولندا.

أما المدافع السويسري مانويل أكانجي سيكون آخر اللاعبين العائدين الدوليين لتدريبات الفريق، اليوم الخميس.

ويسود القلق أيضاً أجواء فريق ميلان، لأن خيمينيز لم يتدرب بكامل طاقته مع زملائه أمس الأربعاء، في ظل استمرار معاناته من ألم في الكاحل حرمه من الانضمام لمعسكر منتخب المكسيك. ومن المرجح أن تتأجل عودة خيمينيز ليكون بديلاً في مباراة الجولة بعد القادمة أمام لاتسيو.

وعاد لصفوف ميلان، كل من لوكا مودريتش من كرواتيا وتدرب فقط في صالة الألعاب الرياضية، مع عودة رافاييل لياو وكريستوفر نكونكو وستراهينيا بافلوفيتش.

بينما يتوقع عودة أليكسيس سايليمايكيرس وكوني دي فينتر وزاكاري أتيكامي ودافيدي بارتيساجي إلى ميلان، اليوم الخميس.

وكانت عودة أدريان رابيو للمشاركة في التدريبات، أمس الأول الثلاثاء، الحدث الأبرز في صفوف ميلان، وذلك بعد غياب اللاعب الفرنسي لمدة شهر بسبب إصابة عضلية.