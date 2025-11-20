«الجودو» يعتمد قائمة المنتخب المشارك في «أبوظبي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة منتخبنا المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام 2025، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وضمت قائمة منتخبنا المشاركة في البطولة المقبلة 26 فرداً بينهم 20 لاعباً ولاعبة وهم، أنس خماس اليماحي، حميد سعيد الشامسي، سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، وسيف الحمادي، حميد ماتلاي، صقر العتيبي، نارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ويشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم كلاً من ناجي يزبيك، كريم عبد اللطيف ومحمد يزبيك، أما وزن تحت 81 كجم فقد ضمت قائمته سعيد النقبي، طلال شفيلي، وعمر مراد، وضم وزن تحت 90 كجم اللاعب أرام جريجوريان، ويخوض اللاعب ظفار كوسوف منافسات وزن تحت 100 كجم، بينما يشارك اللاعب عمرو معروف في منافسات وزن فوق 100 كجم.. وضمت قائمة السيدات إيرينا خوبو في وزن تحت 48 كجم، واللاعبة الذهبية بشيرات خرودي وزن 52 كجم، واللاعبة الذهبية إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، واللاعبة الصاعدة غالية المطروشي في وزن فوق 78 كجم.