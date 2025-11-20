الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يعتمد قائمة المنتخب المشارك في «أبوظبي جراند سلام»

«الجودو» يعتمد قائمة المنتخب المشارك في «أبوظبي جراند سلام»
20 نوفمبر 2025 09:29

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة منتخبنا المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام 2025، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجودو برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.
وضمت قائمة منتخبنا المشاركة في البطولة المقبلة 26 فرداً بينهم 20 لاعباً ولاعبة وهم، أنس خماس اليماحي، حميد سعيد الشامسي، سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، وسيف الحمادي، حميد ماتلاي، صقر العتيبي، نارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ويشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم كلاً من ناجي يزبيك، كريم عبد اللطيف ومحمد يزبيك، أما وزن تحت 81 كجم فقد ضمت قائمته سعيد النقبي، طلال شفيلي، وعمر مراد، وضم وزن تحت 90 كجم اللاعب أرام جريجوريان، ويخوض اللاعب ظفار كوسوف منافسات وزن تحت 100 كجم، بينما يشارك اللاعب عمرو معروف في منافسات وزن فوق 100 كجم.. وضمت قائمة السيدات إيرينا خوبو في وزن تحت 48 كجم، واللاعبة الذهبية بشيرات خرودي وزن 52 كجم، واللاعبة الذهبية إليزا ليتيف في وزن تحت 78 كجم، واللاعبة الصاعدة غالية المطروشي في وزن فوق 78 كجم.

أخبار ذات صلة
بطولة كلباء الدولية للجودو تنطلق 6 ديسمبر
«أبوظبي جراند سلام» ترحب بانعقاد اجتماع الاتحاد الدولي للجودو
أبوظبي جراند سلام
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©