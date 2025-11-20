يوكيتش يقود ناجتس للفوز على بيليكانز في «السلة الأميركي»

واشنطن (أ ب)

سجل نيكولا يوكيتش 28 نقطة، و11 متابعة، ومرر 12 تمريرة حاسمة ليقود دنفر ناجيتس للفوز على نيو أورليانز بيليكانز 125 / 118 في المباراة التي جمعت الفريقين صباح اليوم ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل بيتون واتسون 32 نقطة لفريق دنفر، ليحقق الفريق انتصاره الثامن في آخر تسع مباريات.

وسجل جمال موراي 14 نقطة، بما في ذلك رميتان حرتان قبل 31 ثانية من نهاية المباراة.

وفي المقابل، سجل زيون ويليامسون 14 نقطة لفريق بيليكانز في 29 دقيقة، شارك بها عقب عودته من إصابة في أوتار الركبة اليسرى أبعدته عن ثماني مباريات، وسجل ديريك كوين 30 نقطة وتسع متابعات، كما سجل تيري ميرفي 23 نقطة لفريق بيليكانز، الذي خسر مباراته السابعة على التوالي، كما أنه خسر مباراته الثالثة تحت قيادة المدرب المؤقت جيمس بوريجو.

وفي بقية المباريات، فاز هيوستن روكتس على كليفلاند كافالييرز 114 / 104، وإنديانا بيسرز على شارلوت هورنيتس 127 / 118، وتورنتو رابتورز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 121 / 112، وميامي هيت على جولدن ستيت واريورز 110 / 96.

كما فاز أوكلاهوما سيتي ثاندر على ساكرامنتو كينجز113 / 99، ومينيسوتا تمبرولفز على واشنطن ويزاردز 120 / 109، ونيويورك نيكس على دالاس مافريكس 113 / 111، وشيكاغو بولز على بورتلاند ترايل بليزرز 122 / 121.