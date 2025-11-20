الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فلومينينسي يهز صدارة فلامنجو في الدوري البرازيلي

فلومينينسي يهز صدارة فلامنجو في الدوري البرازيلي
20 نوفمبر 2025 11:08

ريو دي جانيرو(د ب أ)
فاز فريق فلومينينسي على ضيفه فلامنجو 2 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.
وشهدت الجولة أيضاً، تعادل بالميراس مع فيتوريا سلبياً، وسانتوس مع ميراسول 1/1، وفوز جريميو على فاسكو دي جاما 2 / صفر.
وأنهى فلومينينسي الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما لوسيانو أكوستا في الدقيقة 25، وكيفن سيرنا في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني، تمكن فريق فلامنجو من تقليص النتيجة بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85 عن طريق جورجينيو من ركلة جزاء. ورفع فلومينينسي رصيده بهذا الفوز إلى 54 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فلامنجو عند 71 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام بالميراس.

