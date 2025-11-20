السد يبدأ حقبة مانشيني استعداداً لقمة الوحدة الآسيوية

الدوحة (أ ف ب)

يبدأ السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم حقبة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو مانشيني، عندما يخوض مواجهة في المتناول أمام السيلية السبت في الجولة العاشرة.

وكانت إدارة السد قد أبرمت عقداً مع المدرب البالغ 60 عاماً يمتد لموسمين ونصف موسم، خلفاً للإسباني المقال فيليكس سانشيز، سعياً لتصحيح مسار الفريق محلياً وقارياً.

وتدارك السد في الجولة الماضيتين انطلاقة محلية مخيبة، عندما حقق انتصارين عريضين على الريان 5-1 وأم صلال 8-3، تحت إشراف المدرب السابق الموقت سيرخيو أليجري، لكن دون جديد بالمحصلة الإجمالية، حيث جمع النقطة 14 في المركز السادس.

وسيكون الانتصار مهماً لمانشيني من أجل التفرغ لتصويب أوضاع الفريق قارياً، قبل مواجهة الوحدة الإماراتي الثلاثاء في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد استهلال متواضع بالعجز عن الفوز في 4 مباريات واحتلال المركز العاشر في الغرب بنقطتين فقط.

في المقابل، يدخل السيلية المواجهة منتشياً بعدما فرضه التعادل على الدحيل 2-2 قبل التوقف، ليصل إلى النقطة السابعة في المركز العاشر.

وأقر مانشيني في تصريح للموقع الرسمي للنادي «الوضعية الحالية لا تليق بناد بحجم السد.. آمل أن نحقق الكثير من الانتصارات لتصويب المسار».

وأضاف: «نريد أن نقدم أداء أفضل، لأن وضعنا الحالي غير جيد. الفوز بالدوري المحلي ممكن، لكن في الوضعية الحالية الأمر يبدو صعب جداً».

وأوضح بطل أوروبا مع «أتزوري» صيف 2021 :«الأفضل التركيز على أهدافنا قصيرة المدى، وأن نفوز مباراة بعد أخرى، وعندما نتقدم في جدول ترتيب الدوري المحلي يمكننا التحدث عن أمور أكبر. الأمر عينه ينطبق على الصعيد القاري، فعلينا الفوز بالعديد من المباريات في دور المجموعات لمحاولة التأهل إلى الدور المقبل».

بدوره، يسعى الغرافة للحفاظ على الصدارة بمواصلة سلسلة الانتصارات بالخامس توالياً، عندما يلتقي الوكرة العنيد.

وكان فريق «الفهود» قد تجاوز فرقاً على غرار الريان والأهلي والدحيل، قبل أن يهزم المتصدر السابق قطر 2-1، ليصل إلى النقطة 22 منفرداً بالريادة. في المقابل، رفض الوكرة الخسارة أمام الشمال، وتعادل 2-2، ليصل إلى النقطة 15 في المركز الخامس.

ويتطلع الدحيل، وصيف النسخة السابقة، لوقف نزف النقاط، عندما يواجه الأهلي الباحث عن تصحيح المسار.

وواصل الدحيل كتابة سطر، وترك آخر بعدما انقاد لتعادل مخيب أمام السيلية، جاء بعد فوز عريض على شباب الأهلي الإماراتي قارياً 4-1، ليواصل الترنح محلياً مكتفياً بـ12 نقطة احتل بها المركز الثامن.

وعلى الجهة المقابلة، خسر الأهلي أمام العربي بهدف، ليواصل الظهور المتواضع في النسخة الحالية، جامعاً تسع نقاط فقط في المركز التاسع.