الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاميلتون: توجيه سفينة فيراري في الاتجاه المختلف يحتاج المزيد من الوقت

هاميلتون: توجيه سفينة فيراري في الاتجاه المختلف يحتاج المزيد من الوقت
20 نوفمبر 2025 11:26

لاس فيجاس(رويترز)
رفض لويس هاميلتون ما تردد عن وجود خلافات داخل فيراري، بعد تعليقات رئيس الفريق جون إلكان الأخيرة بأنه وزميله شارل لوكلير يجب أن «يركزوا على القيادة وتقليل الكلام».
وفي حديثه للصحفيين قبل سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى الأسبوع المقبل، قال بطل العالم سبع مرات إنه لم يأخذ تعليقات إلكان على محمل شخصي، وظل على اتصال منتظم مع رئيس فيراري.
وقال هاميلتون في رده على سؤال بشأن تعليقات إلكان: «أنا وجون نتحدث كل أسبوع تقريباً، لذلك لدينا علاقة رائعة. لم يكن لدي أي رد فعل تجاه ذلك. نحن نبحث هذه الأمور كثيراً».
وردد لوكلير تعليقات هاميلتون، قائلاً إنه يرى أن هذه التصريحات تعكس رغبة إلكان في الفوز.
وقال: «أعلم أن جون شخص طموح للغاية، ويريد دفع الجميع إلى أقصى حد للحصول على أفضل النتائج. إنه يحب فيراري، وأنا أحب فيراري، ونحن جميعاً نحب فيراري ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا في كل موقف».
وعانى فريق فيراري من انسحاب مزدوج لسائقيه في ساو باولو يوم الأحد الماضي، وهو السباق الثالث له هذا الموسم دون حصد أي من السائقين أي نقاط.
وبعد أن احتل الفريق المركز الثاني خلف مكلارين الموسم الماضي، تراجع للرابع في ترتيب بطولة الصانعين، خلف البطل مكلارين ومرسيدس ورد بول.
وقال هاميلتون، في موسمه الأول مع فيراري، إن مسؤولية معاناة الفريق مشتركة بين جميع أعضاء الفريق. لكن رغم التقلبات التي شهدها الفريق هذا الموسم، أكد السائق البريطاني عدم وجود أي مشاكل في انسجام الفريق.
وأضاف: «انضممت إلى هذا الفريق، وأنا أعلم تماماً أن توجيه السفينة في اتجاه مختلف يحتاج إلى وقت. هذا فريق كبير. هناك العديد من الأجزاء الصغيرة، ولا يمكننا إصلاحها بسرعة. يستغرق الأمر وقتاً حقاً».
وأضاف أن هذه الانتكاسات أكدت فقط مدى قدرته وقوة صمود فيراري.
وقال: «إن الأمر أشبه بأننا نتسلق جبلاً، ثم نصل للسباق ونتراجع بضع خطوات للخلف أو عشر خطوات للخلف، ثم يتعين علينا النهوض ومحاولة الصعود مرة أخرى.
«أدعم هذا الفريق بنسبة مئة بالمئة، وأدعم نفسي أيضاً بنفس النسبة. أعلم أنه عندما نفعل الأشياء بشكل صحيح سيكون الأمر رائعاً. أؤمن إيماناً راسخاً بأن هذا سيحدث».

أخبار ذات صلة
لوكلير: انتقادات إلكان بدافع الغيرة على فيراري!
بياستري يُحرز أرفع وسام رياضي في أستراليا
لويس هاميلتون
فيراري
بطولة العالم للفورمولا-1
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©