هاميلتون: توجيه سفينة فيراري في الاتجاه المختلف يحتاج المزيد من الوقت

لاس فيجاس(رويترز)

رفض لويس هاميلتون ما تردد عن وجود خلافات داخل فيراري، بعد تعليقات رئيس الفريق جون إلكان الأخيرة بأنه وزميله شارل لوكلير يجب أن «يركزوا على القيادة وتقليل الكلام».

وفي حديثه للصحفيين قبل سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى الأسبوع المقبل، قال بطل العالم سبع مرات إنه لم يأخذ تعليقات إلكان على محمل شخصي، وظل على اتصال منتظم مع رئيس فيراري.

وقال هاميلتون في رده على سؤال بشأن تعليقات إلكان: «أنا وجون نتحدث كل أسبوع تقريباً، لذلك لدينا علاقة رائعة. لم يكن لدي أي رد فعل تجاه ذلك. نحن نبحث هذه الأمور كثيراً».

وردد لوكلير تعليقات هاميلتون، قائلاً إنه يرى أن هذه التصريحات تعكس رغبة إلكان في الفوز.

وقال: «أعلم أن جون شخص طموح للغاية، ويريد دفع الجميع إلى أقصى حد للحصول على أفضل النتائج. إنه يحب فيراري، وأنا أحب فيراري، ونحن جميعاً نحب فيراري ونحاول أن نبذل قصارى جهدنا في كل موقف».

وعانى فريق فيراري من انسحاب مزدوج لسائقيه في ساو باولو يوم الأحد الماضي، وهو السباق الثالث له هذا الموسم دون حصد أي من السائقين أي نقاط.

وبعد أن احتل الفريق المركز الثاني خلف مكلارين الموسم الماضي، تراجع للرابع في ترتيب بطولة الصانعين، خلف البطل مكلارين ومرسيدس ورد بول.

وقال هاميلتون، في موسمه الأول مع فيراري، إن مسؤولية معاناة الفريق مشتركة بين جميع أعضاء الفريق. لكن رغم التقلبات التي شهدها الفريق هذا الموسم، أكد السائق البريطاني عدم وجود أي مشاكل في انسجام الفريق.

وأضاف: «انضممت إلى هذا الفريق، وأنا أعلم تماماً أن توجيه السفينة في اتجاه مختلف يحتاج إلى وقت. هذا فريق كبير. هناك العديد من الأجزاء الصغيرة، ولا يمكننا إصلاحها بسرعة. يستغرق الأمر وقتاً حقاً».

وأضاف أن هذه الانتكاسات أكدت فقط مدى قدرته وقوة صمود فيراري.

وقال: «إن الأمر أشبه بأننا نتسلق جبلاً، ثم نصل للسباق ونتراجع بضع خطوات للخلف أو عشر خطوات للخلف، ثم يتعين علينا النهوض ومحاولة الصعود مرة أخرى.

«أدعم هذا الفريق بنسبة مئة بالمئة، وأدعم نفسي أيضاً بنفس النسبة. أعلم أنه عندما نفعل الأشياء بشكل صحيح سيكون الأمر رائعاً. أؤمن إيماناً راسخاً بأن هذا سيحدث».