«ريبتون دبي» تفتتح قريتها الرياضية بحضور كوكبة من الأساطير

دبي (الاتحاد)

أعلنت مدرسة ريبتون دبي عن افتتاح قريتها الرياضية الجديدة، في خطوة تشكل محطة بارزة ضمن مسيرتها، وتؤكد التزامها بالتميّز الرياضي وتعزيز العافية وصحة المجتمع.

وشهدت القرية الرياضية في الفترة الصباحية حضور كوكبة من أبرز النجوم الرياضيين العالميين، من بينهم أساطير كرة القدم أندريا بيرلو وكاكا وكلارنس سيدورف ومارسيلو وميراليم بيانيتش، إلى جانب بطل الوزن الثقيل في بطولة يو إف سي سيريل جان، حيث قدموا لطلاب المدرسة تجربة غنية بالإلهام والمعرفة والحماس.

وانضمّ النجوم الرياضيون إلى الطلاب في جلسة أسئلة وأجوبة حصرية، شاركوا خلالها القصص المُلهمة من مسيرتهم الرياضية، وقدموا رؤى عملية حول قيمة العمل الجماعي، والانضباط، والمرونة في مواجهة التحديات.

وتأتي هذه الزيارة لتشكل إعلاناً رسمياً عن افتتاح قرية ريبتون الرياضية، المشروع الذي يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز جميع جوانب الرياضة والتربية البدنية في ريبتون دبي.

ويعكس المجمع الرياضي الجديد رؤية المدرسة للرياضة باعتبارها أكثر من مجرد نشاط تعليمي، وكونها ركيزة أساسية في بناء الشخصية وغرس القيم.

ويضمّ المجمع الرياضي مرافق واسعة تشمل ملعبين لرياضة الرجبي وكرة القدم بالحجم الكامل، معتمدين من مختبر تابع للاتحاد الدولي للرجبي، إلى جانب ملعب للناشئين، ومضمار للجري بطول 200 متر، ومضمار لسباقات السرعة بطول 100 متر، بالإضافة إلى منطقة عشب صناعي متعددة الرياضات بمساحة 1,600 متر مربع، تحتوي على ساحة مركزية وشِباك لممارسة رياضة الكريكيت. كما يستطيع الطلاب الاستفادة من ملعبين إضافيين من العشب الصناعي لكرة القدم السباعية، ومضمار سباق ثماني الحارات بطول 60 متر، ومضمار رباعي الحارات بطول 120 متر مع حواجز، إلى جانب مناطق مخصصة لرمي الجلة والقفز العالي.

ويحتضن المجمع كذلك مجموعة من المرافق الإضافية المتنوعة، منها أربعة ملاعب مظللة متعددة الاستخدامات، مصممة للعب كرة الشبكة والتنس، بالإضافة إلى ملعب تنس خاص للتدريب المتقدم.

ويتضمن أيضاً ثلاثة ملاعب للبادل، أحدها مظلل، وملعبين للبيكل بول، وأربع شبكات تدريب للكريكت، إضافة إلى قاعات رياضية متطورة، وملاعب كرة سلة داخلية مُجددة، ومسبح داخلي بطول 25 متر بعد تجديده.

ومن جانبه، قال كلارنس سيدورف، لاعب ومدرّب كرة القدم الهولندي السابق الشهير: "لقد سُعدت بلقاء الطلاب في قرية ريبتون الرياضية، حيث أتاح لي هذا اللقاء فرصة الاطلاع على مسيرتهم التعليمية والرياضية، والتعرف عن قرب على الإنجازات التي حققوها".

وبدوره، قال مايكل بلوي، مدير مدرسة ريبتون دبي: "لطالما كانت الرياضة جزءًا جوهريًا من هوية ربتون؛ فهي متأصّلة فينا، وتمثّل أحد أبرز عناصر تفرّدنا. نحن نؤمن بأن الرياضة تُسهم في صقل الشخصية وبناء الإرادة، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا في توفير البيئات التي تمكّن طلابنا من النمو والتميّز. وتمثل قرية ربتون الرياضية الجديدة نموذجًا حيًا لهذا الالتزام؛ فقد شُيّدت بطموح، وصُمّمت وفق أعلى معايير التميّز، لتكون مساحة تُبنى فيها العلاقات، وتُحتضن فيها المواهب، ويُسعى فيها السعي نحو الإنجاز كل يوم."