كأس الاتحاد للبولو تنطلق في غنتوت بمشاركة 4 فرق

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق الثلاثاء المقبل بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو منافسات بطولة كأس الاتحاد للبولو، بمشاركة أربعة فرق هي غنتوت والفيصل وتمام وأنكورا.

وتأتي البطولة في إطار احتفالات النادي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، حيث يحرص النادي دائماً على التواجد في المناسبات الوطنية والاجتماعية الكبرى.

ويقام الثلاثاء المقبل مباراتين، إذ يلتقي فريقا غنتوت وتمام في المباراة الأولى التي تنطلق عند الثالثة عصراً، فيما يلتقي فريقا الفيصل وأنكورا في المواجهة الثانية التي تبدأ عند الرابعة والربع عصراً أيضاً.

وتتواصل المنافسات يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتين، حيث يلاقي الفريق الفائز من المباراة الأولى بالخاسر من المباراة الثانية، فيما يلتقي الفائز من مواجهة الفيصل وأنكورا بالخاسر في مباراة فريقي غنتوت وتمام.

ويقام نهائي كأس الاتحاد يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بلقاء يجمع الفائز من كل مباراة، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

على جانب آخر ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفيا صباح الثلاثاء المقبل، وذلك للإعلان عن راع جديد للنادي، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل اتفاقية الرعاية وكذلك تفاصيل برنامج اليوم النهائي من كأس الاتحاد للبولو، المقرر يوم 29 نوفمبر الجاري والذي سوف يشهد إقامة العديد من الفعاليات الاحتفالية التي تخص الجماهير.