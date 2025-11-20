الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس الاتحاد للبولو تنطلق في غنتوت بمشاركة 4 فرق

كأس الاتحاد للبولو تنطلق في غنتوت بمشاركة 4 فرق
20 نوفمبر 2025 11:46

مصطفى الديب (أبوظبي)
تنطلق الثلاثاء المقبل بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو منافسات بطولة كأس الاتحاد للبولو، بمشاركة أربعة فرق هي غنتوت والفيصل وتمام وأنكورا.
وتأتي البطولة في إطار احتفالات النادي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، حيث يحرص النادي دائماً على التواجد في المناسبات الوطنية والاجتماعية الكبرى.
ويقام الثلاثاء المقبل مباراتين، إذ يلتقي فريقا غنتوت وتمام في المباراة الأولى التي تنطلق عند الثالثة عصراً، فيما يلتقي فريقا الفيصل وأنكورا في المواجهة الثانية التي تبدأ عند الرابعة والربع عصراً أيضاً.
وتتواصل المنافسات يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتين، حيث يلاقي الفريق الفائز من المباراة الأولى بالخاسر من المباراة الثانية، فيما يلتقي الفائز من مواجهة الفيصل وأنكورا بالخاسر في مباراة فريقي غنتوت وتمام.
ويقام نهائي كأس الاتحاد يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من الشهر الجاري، بلقاء يجمع الفائز من كل مباراة، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
على جانب آخر ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفيا صباح الثلاثاء المقبل، وذلك للإعلان عن راع جديد للنادي، ومن المقرر أن يتم الإعلان خلال المؤتمر عن تفاصيل اتفاقية الرعاية وكذلك تفاصيل برنامج اليوم النهائي من كأس الاتحاد للبولو، المقرر يوم 29 نوفمبر الجاري والذي سوف يشهد إقامة العديد من الفعاليات الاحتفالية التي تخص الجماهير.

 

أخبار ذات صلة
مهرجان «البولو الوردي» يسجل نجاحاً كبيراً
مهرجان «البولو الوردي» يدشّن موسم غنتوت السبت
بطولة كأس الاتحاد
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©