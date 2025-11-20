حلبة ياس تستعد لاستضافة فعالية «اركض» في 11 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد حلبة مرسى ياس لاستقبال آلاف العدائين والرياضيين القادمين للمشاركة في فعالية «اركض في ياس 2026» يوم 11 يناير 2026، والتي تتولى شركة إثارة تنظيمها بالشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة، وتهدف إلى إلهام المشاركين ليكونوا «أبطالاً» في مجالي الصحة واللياقة مع عبور خط النهاية.

تجمع فعالية «اركض في ياس» المجتمعية بين العائلات والمدارس والرياضيين والمبتدئين لتجربة متعة النشاط والحركة، وبدء العام الجديد مع أسلوب حياة صحي أكثر، وتتضمن فئات تناسب جميع الأعمار والمستويات وتشمل، فعالية ياس للأطفال التي تضم سباقي 1 كم و2 كم مخصصين حصرياً لمدارس وأندية أبوظبي الرياضية. ويجب أن يكون جميع المشاركين دون الـ14 عاماً في يوم السباق.

وتأتي فعالية تتابع ياس للفرق المكوّنة من 3 مشاركين، كجزء من فئة «لفة ياس»، تقدم الفرصة للجري مع الأصدقاء أو العائلة.

أما فعالية لفة ياس فهي عبارة جولة مناسبة للجميع من العائلات، وزملاء العمل، والأصدقاء، والعدائين الجدد، والمحترفين.

تمتد حلبة مرسى ياس لمسافة 5.281 كيلومتر، وهي مسافة تناسب المشاركين بمختلف أعمارهم. وعند عبور خط النهاية، سيحصل المشاركون الذين أنهوا السباق على قميص مخصّص لأبطال اركض في ياس، صممته علامة كابيلي سبورت خصيصاً لهذه المناسبة لتكريم المشاركين على إنجازهم. وستكون فئة لفة ياس مفتوحة لمن هم بعمر 14 عاماً فما فوق (بموافقة الأهل).

وتأتي ياس 10 كم لتمثل بداية مثالية للعام الجديد لكل من يرغب في خوض تحدٍ بالجري لمسافة 10 كيلومترات، سواء كانوا عدّائين محترفين أو من الرياضيين الذين يتدربون لمسافات طويلة.

من جانبه، قال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «تشكّل فعالية «اركض في ياس» جزءاً من مهمة المركز في تعزيز النشاط كأسلوب حياة يومي، والحد من انتشار الأمراض المزمنة، وتسهيل تبني الخيارات الصحية وجعلها أكثر سهولة وتوفّراً أمام جميع السكان. تعكس هذه المبادرة التزام أبوظبي طويل الأمد ببناء مدينة يتم فيها دمج الصحة واللياقة في تفاصيل الحياة اليومية، سواء في المنازل أو أماكن العمل أو المساحات العامة».

ومن جهته، قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة: تمثّل فعالية «اركض في ياس» فرصة للاحتفال بالرياضة المجتمعية والصحة واللياقة في حلبة مرسى ياس. نحن نهدف إلى تطوير هذه الفعالية لتتحول إلى المهرجان السنوي الأبرز للجري، بما يسهم في تحفيز أفراد المجتمع والزوّار لاتباع نمط حياة صحي مليء بالنشاط. وباعتبار أن 2026 سيكون عام الأسرة، فإننا نشجع العائلات بأفرادها كافة، والعدائين بمختلف مستوياتهم للمشاركة في الحدث القادم.

وقال السير مو فرح، البطل الأولمبي أربع مرات وسفير فعالية اركض في ياس:«لا ترتبط البطولة بتحقيق الفوز، وإنما بالوصول إلى خط النهاية. وأتطلع حقاً لزيارة أبوظبي ورؤية الأشخاص من جميع الأعمار والخلفيات وهم يخوضون التحدي على حلبة مرسى ياس الشهيرة في يناير».

كما دعا السير مو، العداءة الإماراتية مريم الفارسي، البالغة من العمر 17 عاماً، والتي شاركت في أولمبياد باريس 2024، للانضمام إليه في تحفيز العدّاءات والعدائين من الشباب للمشاركة في فعالية اركض في ياس.