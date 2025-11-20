«كريك مايل» يتصدّر الأمسية الثانية لكرنفال دبي على مضمار ميدان

عصام السيد (دبي)

تنطلق غداً الجمعة، الأمسية الثانية من «كرنفال سباقات دبي» لنادي دبي لسباق الخيل، بمضمار «ميدان» لموسم 2025- 2026، والتي تتألّف من 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المالية 1.940.000 درهم برعاية نخيل التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات».

ويمثل الشوط الرئيسي في الحفل، دبي كريك مايل (قوائم)، تجربة تحضيرية لسباق جودلفين مايل للفئة الثانية في أمسية كأس دبي العالمي، ومخصّص للخيول عمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية نصف مليون درهم، وأبرز المرشحين «ماسماك»، و«مشتري»، و«قريب».

ويتضمن برنامج الأمسية مجموعةً من السباقات المقامة على الأرضية الرملية، أبرزها سباق بني ياس للفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، ومجموع جوائزه المالية 300 ألف درهم، وأبرز المرشحين «مبيد»، و«موني ميكر»، و«ماهر».

ويجتذب سباق ثندر سنو، والذي يحمل اسم الجواد الوحيد الفائز بنسختين من سباق كأس دبي العالمي، نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «هانديكاب» تصنيف (85 إلى 105)، في الشوط الرابع لمسافة 1900 متر، وتبلغ جائزته 300 ألف درهم، وأبرز المرشحين «شبيرتون»، و«كراون ستيت»، و«جو سولجر جو».

كما تتضمن الأمسية شوط الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة للمهرات فقط، عمر السنتين (شمال الكرة الأرضية) والثلاث سنوات (جنوب الكرة الأرضية) في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، السباق على لقب نخلة جبل علي وجوائزه 165 ألف درهم، أبرزهم «ستار ميراج»، و«تاجو ماجو»، و«يونو».

وسيكون الشوط السادس لمسافة 1400 متر، وجوائزه 300 ألف درهم، مسرحاً لسباق دبي آيلاند للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «هانديكاب» تصنيف (85 إلى 105)، أبرزهم «ديب هوب»، و«خنجر»، و«رماي».

وخصّص الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب بالم سنترال وجوائزه 165 ألف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر السنتين (شمال الكرة الأرضية) والثلاث سنوات (جنوب الكرة الأرضية) وأبرز المرشحين «ديفون آيلاند»، و«مستر هيرو»، و«نعيم».

ويقام الشوط السابع لمسافة 1600متر، على لقب ذا نخيل ستيكس، وجوائزه 210 آلاف درهم، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط (شروط)، وأبرز المرشحين «هارت أوف أونر»، و«جالاكتيك ستار»، و«دبي».

وبهذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للعقارات:» تتمتع دبي بسجل حافل بالتميُّز في رياضة الفروسية، وبصفتها واحدةً من أبرز المطورين العقاريين في الإمارة، تفخر «نخيل» بدعم هذا الإرث والمساهمة في تعزيز حضور دبي العالمي من خلال رعاية حدث يحتفي بالتراث والأداء والشغف».

ومن جانبه قال علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا أن تكون «نخيل» شريكاً لنا في هذه الأمسية المميزة، ولطالما كانت داعماً أساسياً لسباقات الخيل في دبي لسنوات عديدة، نتطلع إلى الترحيب بفريق «نخيل» وضيوفهم في مضمار ميدان لقضاء أمسية شيقة من المنافسات عالمية المستوى».

ويشكّل كرنفال سباقات دبي جزءاً من موسم سباقات مضمار ميدان 2025 - 2026، والذي ينتهي باستضافة النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي يوم السبت 28 مارس 2026، ويحتفي هذا الحدث بالإرث الراسخ لدبي في مجال سباقات الخيل الدولية.