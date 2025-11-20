«ابن سليم» يشيد بنجاح النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للكارتينج

دبي (الاتحاد)

أعلن محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أن استضافة البحرين لبطولة العالم للكارتينج لعام 2026، سيمثل دفعة قوية لتطوير رياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستنظم حلبة البحرين الدولية للكارتينج بعد عشر سنوات من استضافتها لبطولة العالم الثالثة، مونديال الكارتينج التابع للاتحاد الدولي للسيارات في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر من العام المقبل.

وكما كان الحال في عام 2016، حيث تنافس الشباب الواعدون على حلبة الكارتينج، فإن المتسابقين سيتنافسون في بطولة العالم للتحمل (WEC) التابعة للاتحاد الدولي للسيارات على حلبة سباق السيارات، لاختتام حملتهم لعام 2026 بسباق مدته 8 ساعات.

وفي هذا السياق، قال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA): «لقد لعبت البحرين دوراً بالغ الأهمية في نمو رياضة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منذ أن رحبت لأول مرة بسباق الفورمولا 1 قبل 21 عاماً، ويستمر هذا الدور مع عودة بطولة العالم للكارتينج، التي تُعد بالغة الأهمية لمستقبل رياضة السيارات في المنطقة».

وشهد انطلاق هذا الحدث التاريخي الأسبوع الماضي توافد حشود محلية غفيرة على المدرجات، لمشاهدة سباقات كارتينج عالمية المستوى من سائقين يسعون لإثبات أنفسهم في جميع المنعطفات الـ21 لحلبة ليل الدولية في كوالالمبور.

وفاز الأميركي تروي فيرجسون والنيوزيلندي زاك تاكر بكأسي الناشئين والكبار على التوالي، ليتأهلا إلى جانب صاحبي المركزين الثاني والثالث، لخوض غمار بطولة الاتحاد الدولي للسيارات للكارتينج المقرر إقامتها في فالنسيا، إسبانيا، من 2 إلى 7 ديسمبر.

وافتتح محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الفعالية في ماليزيا، عبر رسالة فيديو حث فيها المتسابقين على «التعلم من كل لفة وتقديم أفضل ما لديهم. عسى أن تكون هذه التجربة بداية رحلة طويلة وناجحة في رياضة السيارات».

ومن بين السائقين الإماراتيين المشاركين في ماليزيا، لم يتمكن زين الحمصاني، الفائز بكأس الأمم لبطولة مينا للكارتينج مؤخراً، من اللحاق بالركب في نهائي فئة الكبار، واحتل المركز الخامس، بينما حلّ آريان سينغ سادساً في فئة الناشئين.

وأضاف محمد بن سليم: «يعكس نجاح النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للكارتينج «الترحيب والقيادة»، النمو العالمي لرياضة الكارتينج خلال العام الماضي مع السائقين الموهوبين، الذين يتسابقون في جميع أنحاء العالم، وتهانينا للسائقين على انتصاراتهم.

وصممت هذه البطولة لتوحيد أبطال الكارتينج والفائزين بها في حدث واحد، وتعتبر جولة الشهر المقبل أساسية في خطة الاتحاد الدولي للسيارات للكارتينج العالمية.