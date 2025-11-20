الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«أدنوك للمحترفين» يستأنف الجولة الثامنة بـ3 مواجهات غداً

«أدنوك للمحترفين» يستأنف الجولة الثامنة بـ3 مواجهات غداً
20 نوفمبر 2025 14:27

مراد المصري (أبوظبي)
تتواصل غداً منافسات الجولة الثامنة ضمن دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة 3 مباريات تشكل مفترق طرق، وتجمع دبا مع الوحدة، والنصر مع الظفرة، والشارقة مع بني ياس.
ويدرك الوحدة أهمية الرحلة إلى ملعب دبا، لخوض مباراة ستعني النقاط الثلاث مدى جديته في المنافسة على اللقب هذا الموسم، حيث سيتقدم إلى صدارة الترتيب مؤقتاً في حال انتصاره، بانتظار لقاء العين مع الجزيرة يوم غدٍ، إلى جانب الحفاظ على سجله المثالي الخالي من الخسائر حتى الآن.
ويعد دبا من الفرق العنيدة، وهو الذي أعلن عن نفسه عندما أطاح بالوصل في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ويتطلع لحصد المزيد من النقاط للتواجد في منطقة الأمان في جدول ترتيب الدوري.
ويلتقي النصر والظفرة على استاد آل مكتوم، في مباراة يسعى من خلالها «العميد» لمصالحة جماهيره، بعدما اكتفى بحصد 8 نقاط فقط منذ انطلاقة الموسم، فيما يطمح «الفارس» إلى مواصلة الأداء المتميز بعدما حقق 12 نقطة، ليؤكد أنه قادم بقوة هذا الموسم.
ويتطلع النصر لتعويض خسارته خلال ثلاث مباريات هذا الموسم، وهو الذي يتوقع أن يستعيد مهدي قائدي بعد تعافيه من الإصابة، إلا أنه يدرك صعوبة اللقاء أمام الظفرة الذي يلعب دون تحفظ، مما جعله لا يعرف التعادل هذا الموسم، ويحقق 4 انتصارات.
ويلتقي الشارقة وبني ياس على استاد الشارقة، ويتطلع كل فريق لحصد النقاط الكاملة، حيث يخوض «الملك» أول مباراة بعد رحيل مدربه الصربي ميلوش، حيث جمع الفرق 7 نقاط فقط، وتراجع إلى المركز الحادي عشر.
من جانبه يسعى «السماوي» للبناء على النقطة الأولى التي حصدها هذا الموسم، وبدأ رحلة الهروب من منطقة الخطر، واستغلال حالة عدم التوازن التي يمر بها منافسه.

