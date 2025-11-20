الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شراكة تجمع «دبي للسلة» و«الإمارات لمتلازمة داون» في «الفريق الواحد»

شراكة تجمع «دبي للسلة» و«الإمارات لمتلازمة داون» في «الفريق الواحد»

20 نوفمبر 2025 14:30
20 نوفمبر 2025 14:30

دبي (الاتحاد)
أعلن فريق دبي لكرة السلة عن الإطلاق الرسمي لمبادرة «الفريق الواحد»، التابعة للدوري الأوروبي لكرة السلة، وذلك بالشراكة مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، حيث استضاف الفريق أولى جلسات البرنامج للمشاركين في 17 نوفمبر 2025، كما أعلن النادي عن اختيار لاعبه كوستا كونديتش سفيراً رسمياً للبرنامج، لقيادة جهود المشاركة المجتمعية ودعم المشاركين طوال الموسم..
تستخدم مبادرة الفريق الواحد التابعة للدوري الأوروبي لكرة السلة رياضة كرة السلة كمنصة لتعزيز الشمولية، والحد من الفوارق، وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي واسع، حيث قدّمت المبادرة الدعم لأكثر من 27,000 مشارك في 21 دولة حول العالم منذ إطلاقها في عام 2012.
واختار فريق دبي لكرة السلة جمعية الإمارات لمتلازمة داون كشريك اجتماعي رسمي، للعمل مع مجموعة من اليافعين والبالغين المسجلين حالياً في أنشطة كرة السلة لدى الجمعية..
وبالتعاون مع الجمعية، أطلق فريق دبي لكرة السلة الجلسة الأولى للبرنامج، ضمن بيئة محفزة وداعمة تتيح للمشاركين تعلم أساسيات كرة السلة، إلى جانب تطوير مهارات حياتية مهمة، مثل العمل الجماعي، والثقة بالنفس، والتوازن، والتنسيق الحركي، وتعزيز الاندماج الاجتماعي..
وأكد ديان كامنيياشيفيتش، المدير العام لفريق دبي لكرة السلة، أهمية الشراكة قائلاً: «يشكّل تعاوننا مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون جزءاً أساسياً من رؤيتنا لبناء نادٍ يكون متاحاً لجميع أفراد مجتمعنا. فريق دبي لكرة السلة هو أكثر من مجرد منافسات داخل الملعب، فنحن ملتزمون بإيصال متعة اللعبة إلى كل فئات المجتمع. ومن خلال شراكتنا مع الجمعية، سنتمكن من تحويل هذه الرؤية إلى واقع، ونحن متحمسون لبدء هذه المسيرة المشتركة».
ومن جانبها، أعربت د. منال جعرور، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، عن سعادتها بالشراكة بقولها: «يسعدنا التعاون مع فريق دبي لكرة السلة ضمن برنامج الفريق الواحد التابع للدوري الأوروبي لكرة السلة. بهدف أن تكون الرياضة متاحة للجميع، من خلال هذه الشراكة ستوفّر للاعبي الجمعية برامج تدريبية متخصّصة، وإلهاماً يعزّز قدراتهم. ونتطلع إلى تحقيق تأثير فعلي ومستدام من خلال هذه المبادرة».
وستُقام الجلسات على مدى خمسة أشهر، بحد أدنى ثماني جلسات تدريبية داخل الملعب. وستُعقد التدريبات إما في مركز دبي للتأهيل ورعاية أصحاب الهمم أو في مقر التدريب الاحترافي لفريق دبي لكرة السلة. ويقود كل جلسة مدربو الفريق، بدعم من متطوعي النادي، وبالتنسيق المباشر مع فريق جمعية الإمارات لمتلازمة داون لضمان بيئة تدريبية آمنة ومتواصلة وإيجابية للمشاركين.
وتُعد هذه السنة الأولى للتعاون بين فريق دبي لكرة السلة وجمعية الإمارات لمتلازمة داون، حيث يلتزم الطرفان بتوسيع هذه الشراكة بعد دورة الفريق الواحد لموسم 2025/2026، مع خطط مستقبلية لتطوير برامج إضافية تعزز رسالتهما المشتركة في دعم وتمكين أصحاب الهمم في دولة الإمارات.

 

