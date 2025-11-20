الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

15 ألف مشارك يستعدون لرسم لوحة سباق زايد الخيري في أبوظبي

15 ألف مشارك يستعدون لرسم لوحة سباق زايد الخيري في أبوظبي
20 نوفمبر 2025 16:00

أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، والذي يقام في نسخته الرابعة والعشرين في أبوظبي يوم 29 نوفمبر الجاري، جاهزيتها لانطلاقة الحدث، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
وتنطلق فعاليات السباق من واحة الكرامة وتنتهي في فندق إرث أبوظبي، حيث يستقبل السباق ما يصل إلى 15 ألف مشارك ضمن فئاته المتنوعة، التي تشمل مسافات 3 و5 و10 كيلومترات، وستشكل منطقتا الانطلاق وخط النهاية مركزين مجتمعين، حيث توفران مسارات للجري تتميز بإطلالات خلابة، فضلاً عن سهولة الوصول للجمهور والمشجعين.
ويتنافس المشاركون على مجموعة جوائز مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون درهم، مع إقامة مراسم لتتويج الفائزين وتوزيع الميداليات في مختلف الفئات خلال يوم الحدث.
ومنذ انطلاقه عام 2001 تطور سباق زايد الخيري ليصبح حركة إنسانية عالمية، تستلهم قيم الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي تتمثل في الرحمة والكرم وتعزيز روح التضامن بين المجتمعات.
وبحسب اللجنة العليا المنظمة سيخصص ريع السباق هذا العام لدعم ثلاثة برامج بحثية طبية رائدة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، تُعنى بتطوير علاجات للسرطان، وتعزيز الطب الدقيق القائم على المعلومات الحيوية، فضلاً عن العلاجات المبتكرة المتعلقة بالفترة المحيطة بالولادة، مواصلاً رسالته المتمثلة في تعزيز الصحة والابتكار والتأثير المجتمعي الهادف.
وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، إن سباق زايد الخيري يواصل النمو من حيث الأهداف والتأثير، حيث يجمع مجتمعنا لدعم القضايا الهادفة التي تحدث فارقاً حقيقياً، وفي كل عام، نشهد في السباق تكاتف وتعاون العائلات والرياضيين والمؤسسات، حيث يجمعهم هدف واحد يتمثل في المساهمة في تشكيل مستقبل أكثر عطاء وإنسانية.
وأضاف أن هذه النسخة تجسِّد الالتزام المتواصل بدعم مسيرة البحوث الطبية الحيوية، حيث سيتم تخصيص ريعها لدعم البرامج المبتكرة في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وقال: «إنها مسؤولية كبيرة نفخر بها، مدركين أن الجهد الجماعي الذي يبذله المشاركون يساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، ودعم التقدم العلمي، وتعزيز صحة ورفاه المجتمع»، متطلعاً إلى الترحيب بالجميع في يوم يحتفي بالتكاتف وروح التضامن، ويعبّر عن قيم العطاء التي تشكل جوهر دولة الإمارات.
من جانبه قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن سباق زايد الخيري يجسد روح أبوظبي النابضة بالحيوية والشمول، والتزامها بدعم القضايا التي تساهم في تعزيز قوة مجتمعنا، إذ يجمع السباق بين أفراد المجتمع من مختلف الخلفيات في صورة تحتفي برؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، وتعزز دور الرياضة في توحيد أفراد المجتمع والنهوض به.
وأعرب عن تطلعه إلى تنظيم نسخة جديدة ملهمة من السباق تحتفي بقيم العطاء والرفاه والفخر بالانتماء الوطني.
من جهتها أعربت الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، عن سعادتها لأن سباق زايد الخيري هذا العام سيساعد المركز على تطوير برامجه العلاجية والبحثية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وسيؤدي هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المركز على تطوير علاجات الخلايا الجذعية الرائدة، وتوسيع نطاق البحوث السريرية، وتحسين نتائج المرضى في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وأضافت أن هذا السباق يبعث الأمل في نفوس المرضى وأسرهم، ويجدد الالتزام الراسخ بالنهوض بالقطاع الصحي وتقديم رعاية صحية ذات مواصفات عالمية المستوى لمجتمعنا.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: علاقات تاريخية عميقة بين الإمارات وعُمان
برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق معرض أبوظبي الدولي للقوارب بمشاركة 56 دولة
سباق زايد الخيري
حمدان بن زايد
محمد هلال الكعبي
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©