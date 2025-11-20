«أبوظبي الرياضي» يكشف عن مسار النسخة الرابعة من «بايك جران فوندو»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف مجلس أبوظبي الرياضي عن مسار النسخة الرابعة من سباق بايك أبوظبي جران فوندو للدراجات الهوائية، المقرر إقامته يوم 21 ديسمبر 2025، انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد في العين، ووصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لمسافة 150 كلم.

ويمر الدراجون المشاركون بعدد من الطرق الرئيسة في منطقة العين منها، شارع توام، وشارع الروضة، وطريق رزين، قبل الوصول إلى خط النهاية في أبوظبي عند مهرجان الشيخ زايد. ويضم المسار خمس نقاط للتزويد بالمياه لضمان راحة وسلامة المشاركين طوال السباق.

ويتميز السباق هذا العام بمسارات مستقيمة طويلة، بالإضافة إلى بعض المنحدرات والارتفاعات الخفيفة جداً، ما يجعله مناسباً لكل من المتسابقين المحترفين والهواة الطموحين.

وأكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن السباق يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الإمارة نحو أن تكون وجهة عالمية لرياضة الدراجات الهوائية، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة تشهد زيادة كبيرة في قيمة الجوائز لتصل إلى مليوني درهم موزعة على 364 فائزاً، الأمر الذي يعكس التوسع والتطور المستمر للحدث.

وأضاف الهاشمي: «تنطلق نسخة هذا العام من منطقة العين وتنتهي في أبوظبي، مقدمةً تجربة جديدة للمشاركين بعد ثلاث نسخ سابقة انطلق فيها السباق في الاتجاه المعاكس».

ويولي المجلس أهمية كبيرة للسلامة، إذ تتواجد فرق طبية متخصصة على طول المسار، بالإضافة إلى دعم فني متكامل يشمل سيارات المساعدة برعاية «بن حمودة للسيارات»، إضافة إلى آليات النقل والطوارئ لضمان تقديم الدعم الفوري للدراجين عند الحاجة.

كما ستشهد النسخة الرابعة إطلاق قرية السباق التي تضم فعاليات للجمهور، ومناطق استراحة للمتسابقين، ومساحات مخصصة للعائلات، إلى جانب منصات للعارضين وشركاء الحدث، لتوفير تجربة متكاملة وممتعة لجميع المشاركين والزوار.

وتتولى قناة أبوظبي الرياضية نقل السباق عبر بث مباشر شامل، يتضمن استوديو تحليلي قبل وأثناء وبعد السباق، مع تغطية ميدانية للمراحل الرئيسية واستعراض للمشاركين والفئات والنتائج.

ويُعد السباق جزءاً من منصة «بايك أبوظبي» ومبادراتها السنوية التي تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحي والمستدام، والارتقاء بجودة الحياة، وتجسيد التزام الإمارة بجعل رياضة الدراجات جزءاً أساسياً من حياة المجتمع.

ومنذ انطلاقه عام 2022، نجح بايك أبوظبي جران فوندو في استقطاب نخبة من المشاركين على مستوى العالم، وشهدت النسخة الماضية 2024 مشاركة أكثر من 1,000 درّاج ودرّاجة من أكثر من 70 جنسية، ما يعكس روح التسامح والقيم الإنسانية التي تحتضنها دولة الإمارات.