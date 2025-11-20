ذكريات برشلونة في «كامب نو».. انتصارات «الظهور الأول» منذ 68 عاماً



عمرو عبيد (القاهرة)



يعود برشلونة إلى ملعبه التاريخي، «كامب نو»، بعد غياب دام لأكثر من عامين ونصف العام، حيث يفتتح مبارياته في ملعبه «المُجدّد» بمواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو، في الجولة الـ13 من «الليجا»، ويأمل «البارسا» في الحفاظ على تقاليده التاريخية، إذ لازمه الفوز في أغلب المباريات «الافتتاحية» بالبطولات المُختلفة، التي احتضنها «كامب نو» القديم قبل 68 عاماً.

وباستعادة «الذكريات القديمة» الخاصة بعام 1957، وقت افتتاح «كامب نو» للمرة الأولى، وضع لاعبو برشلونة أقدامهم للمرة الأولى في ملعبهم التاريخي، 24 سبتمبر 1957، أمام أكثر من 99 ألف مُتفرج خلال المهرجان والحفل الكبير، الذي شهد إقامة مباراة ودية مع فريق «وارسو 11»، الذي تكوّن أغلبه من لاعبي منتخب بولندا، وافتتح «البلوجرانا» ملعبه العريق بالفوز 4-2.

سجّل أولوجيو مارتينيز أول هدف لـ«البارسا» في تاريخ «كامب نو» بالدقيقة العاشرة، من تلك المباراة، التي شهدت وجود أسماء «أسطورية» في تشكيلته، مثل المجري لاديسلاو كوبالا، الحارس الإسباني أنتوني راماييتس، جوستو تيخادا، والمدافع خوان سيجارا، وغيرهم من تلك الأسماء الكبيرة في تاريخ برشلونة.



وفي أول مباراة رسمية بملعبه، التي أقيمت 6 أكتوبر 1957، فاز برشلونة بنتيجة كبيرة، بلغت 6-1، على حساب فريق ريال جيان، خلال الجولة الرابعة من بطولة «الليجا»، ويومها سجّل المهاجم الأوروجواياني، رامون فيلافيردي، أول هدف «رسمي» في ملعب «كامب نو»، وبالطبع لم يُفوّت أولوجيو مارتينيز الفرصة، وأحرز أول «هاتريك» في تلك المباراة، بجانب هدفين لكوبالا وتيخادا.

«الديربي الكتالوني» بين برشلونة وإسبانيول، عرف طريقه إلى «كامب نو» للمرة الأولى هو الآخر 17 نوفمبر 1957، خلال الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، وفاز «البارسا» أيضاً بنتيجة 3-1، بينهم هدفان لكوبالا وتيخادا أيضاً، وفي الجولة العشرين من «الليجا» 2 فبراير 1958، ظهر ريال مدريد في «كامب نو»، خلال أول «كلاسيكو» يشهده ملعب برشلونة التاريخي، لكن «البارسا» خسر تلك المباراة بنتيجة 0-2.

وعندما يواجه برشلونة فريق أينتراخت فرانكفورت، في ديسمبر المُقبل، خلال ظهوره الأوروبي الأول بعد الغياب الطويل، عقب تأكيد قبول «اليويفا» عودة الفريق إلى «كامب نو» خلال النُسخة الجارية من دوري الأبطال، فإن «البارسا» يتسلح أيضاً بتقاليد ناجحة في هذا الصدد، إذ حملت مباراته الأوروبية الأولى في «كامب نو» القديم، 13 نوفمبر 1957، انتصاراً على حساب بيرمنجهام سيتي الإنجليزي، في نصف نهائي بطولة كأس المعارض الأوروبية القديمة، وفاز «البلوجرانا» 1-0 بهدف كوبالا.

تلك النتيجة الإيجابية، دفعت الفريقين نحو مباراة فاصلة في ملعب مُحايد بمدينة بازل السويسرية، وفاز برشلونة 2-1، ليبلغ النهائي ثم يفوز باللقب، على حساب فريق لندن، بعد التعادل 2-2 ذهاباً والفوز 6-0 في «كامب نو»، ليشهد التتويج الأول للفريق، في مايو 1958، بعد أقل من عام واحد على افتتاحه، ثم لعب «البارسا» أول مباراة في دوري أبطال أوروبا، بملعب «كامب نو»، يوم 23 سبتمبر 1959، وحصد خلالها فوزاً كبيراً بنتيجة 6-2، على حساب سسكا صوفيا البلغاري، في الدور الأول من «الشامبيونزليج».