«شاهين» و«المها» يمثلان الإمارات في «سباعيات دبي الرجبي»

دبي (الاتحاد)



يشارك شاهين للرجال والمها للسيدات التابعان لاتحاد الرجبي، في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، أولى سلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي 2025-2026» للرجال والسيدات، وأكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط، والمقامة من 28 إلى 30 نوفمبر على ملاعب «ذا سيفنز» بدبي، بمشاركة غير مسبوقة تبلغ 273 فريقاً وما يقرب من 2800 لاعب ولاعبة، بالتزامن مع إضافة ملاعب جديدة، بعد التوسع في البطولات المجتمعية المصاحبة للحدث، إلى جانب فعاليات رياضية أخرى تشمل الكريكيت والبادل تنس والنتبول وغيرها وحفلات موسيقية.

ويشارك شاهين للرجال بفريقين، حيث يخوض الفريق الأول منافسات الفئة الدولية المفتوحة إلى جانب منتخبات الدرجة الثانية، ويشارك الفريق الثاني في بطولة الفئة الخليجية المحلية فيما يلعب فريق المها للسيدات في الفئة الخليجية المحلية، ويقود خلدون مليح وأبولو فريقي شاهين فيما يقود المها المدربة فيلادلفيا ويوسف شاكر.

ويستعد فريقا شاهين والمها للمشاركة من خلال خوض مباريات ودية قوية أمام منتخب فيجي للرجال والسيدات، وفق اتفاقية التعاون بين الاتحادين الإماراتي والفيجي، فيما يخوض فريق المها مباراة ودية مع منتخب السعودية للسيدات تعزيزاً للشراكة بين الاتحادين الإماراتي والسعودي.

ويواجه فريق شاهين الأول في افتتاح مبارياته ضمن البطولة الدولية المفتوحة منتخب الصين، قبل أن يلتقي فريق نجوم العالم، وسبق أن تصدّر مجموعته في النسخة الماضية، كما يلتقي فريق شاهين الثاني بفريقي ذئاب الرجبي في مباراته الأولى ومسقط في المباراة الثانية.

وعلى جانب آخر، تشهد البطولة إقامة التصفيات النهائية لبطولة المدارس بمشاركة أربعة فرق، حيث تلتقي مدرسة الرياحين بالعين مع المعارف في دبي، فيما تواجه أكاديمية المستقبل بالعين فريق إي إن إس العين في المباراة الثانية.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أن البطولة تشهد هذا العام أكبر نسخها على الإطلاق من حيث عدد المشاركات والتنظيم، مشيراً إلى أن الإمارات ودبي تواصلان ترسيخ مكانتهما وجهة رياضية عالمية.

وقال الزعابي إن اللجنة المنظمة نجحت في رفع عدد الفرق إلى 273 فريقاً مقابل 253 فريقاً في النسخة الماضية، فيما يصل إجمالي عدد اللاعبين واللاعبات في البطولات الثلاث الكبرى و10 بطولات مجتمعية إلى نحو 2800 مشارك.

وأوضح أن الإقبال المتزايد على البطولة دفع إدارة دبي سيفنز إلى توسعة المرافق بإضافة ملعبين جديدين للرجبي، فضلاً عن إدراج لعبة الكريكت لأول مرة ضمن الفعاليات المصاحبة، إلى جانب رياضات أخرى بهدف تعزيز التنوع الرياضي.

وعن المشاركة الإماراتية، أكد الزعابي أن اتحاد الإمارات للرجبي يخوض المنافسات بثلاثة فرق هي: شاهين الأول ويشارك في البطولة الدولية المفتوحة وشاهين الثاني في بطولة الخليج المجتمعية، فيما يشارك فريق المها في بطولة الخليج للسيدات.

وكشف الزعابي أن الاتحاد سيخصص جناحاً خاصاً خلال أيام الحدث لاستضافة الاجتماعات والفعاليات، حيث تمت دعوة رؤساء اتحادات الرجبي من آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين، إضافة إلى الشركاء والرعاة ووسائل الإعلام والاتحادات الرياضية المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع اتفاقيات تعاون جديدة خلال البطولة، أبرزها اتفاقية مع اتحاد أوغندا للرجبي بحضور وزير الرياضة الأوغندي، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار توسيع شبكة العلاقات الدولية للاتحاد.

وأضاف أن الجناح يشهد أيضاً فعاليات خفيفة مثل التقاط الصور التذكارية مع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وعرض الكؤوس التي حققتها منتخباتنا بما يعكس تطور اللعبة ونجاح برامجها.

وختم الزعابي مؤكداً أن البطولة تمثل محطة مهمة لتعزيز حضور الإمارات في لعبة الرجبي وتطوير الشراكات على المستويين الإقليمي والدولي.