اتحاد سباقات الهجن يطلق مبادرة إلكترونية جديدة

اتحاد سباقات الهجن يطلق مبادرة إلكترونية جديدة
20 نوفمبر 2025 16:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد سباقات الهجن عن إطلاق مبادرة إلكترونية جديدة، تُتيح لطلبة المدارس التسجيل عن بُعد في السباق التراثي الخاص بجائزة زايد الكبرى، وذلك للمرة الأولى، في خطوة نوعية تعكس اهتمام الاتحاد بدعم مشاركة الأجيال الجديدة في الرياضات التراثية.
وتأتي المبادرة استجابة لظروف فترة الاختبارات الدراسية، وحرصاً من الاتحاد على توفير بيئة ملائمة تُمكّن الطلبة من المشاركة، من دون التأثير على التزاماتهم التعليمية، حيث يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني 22 و23 نوفمبر للطلبة الحاصلين على بطاقة العضوية في الاتحاد.
وأكد الاتحاد أن تدشين هذه الخدمة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، بما يعزّز من مشاركة المجتمع في هذا الحدث التراثي الكبير، ويعزّز الهوية الوطنية والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة.
وتنسجم المبادرة مع رؤية اتحاد سباقات الهجن الهادفة إلى الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي، وترسيخ قيمه في نفوس الأجيال الجديدة، إلى جانب دعم الابتكار في تقديم الخدمات وتطوير التجربة الرقمية للمشاركين.

