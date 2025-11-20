الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العراق ينتظر الفائز من بوليفيا وسورينام في «الملحق العالمي»

العراق ينتظر الفائز من بوليفيا وسورينام في «الملحق العالمي»
20 نوفمبر 2025 16:27

 
زيوريخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
رايت ينتقد تعامل الإعلام الإنجليزي مع بيلينجهام
مدرب أيرلندا الشمالية يحث لاعبيه بـ«نتيجة مذهلة» أمام إيطاليا!


أجريت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الكونغو الديمقراطية في المسار الأول، حيث يشارك في نهائي الملحق مباشرة، إذ يلعب مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي التي تقام بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا.
وفي المقابل، تواجد منتخب العراق في المسار الثاني، حيث يخوض نهائي الملحق مباشرة، إذ يلعب مع الفائز من مباراة المربع الذهبي التي تجمع بين منتخبي بوليفيا وسورينام.
ومن المقرر أن يصعد الفائزان من الدور النهائي مباشرة إلى «المونديال»، الذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
يذكر أن مباريات الملحق العالمي ستقام في مارس المقبل في المكسيك.

تصفيات كأس العالم
كأس العالم
مونديال 2026
العراق
بوليفيا
الكونغو الديمقراطية
الفيفا
الاتحاد الدولي لكرة القدم
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©