العراق ينتظر الفائز من بوليفيا وسورينام في «الملحق العالمي»



زيوريخ (د ب أ)



أجريت قرعة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمدينة زيوريخ السويسرية.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الكونغو الديمقراطية في المسار الأول، حيث يشارك في نهائي الملحق مباشرة، إذ يلعب مع الفائز من مباراة الدور نصف النهائي التي تقام بين كاليدونيا الجديدة وجامايكا.

وفي المقابل، تواجد منتخب العراق في المسار الثاني، حيث يخوض نهائي الملحق مباشرة، إذ يلعب مع الفائز من مباراة المربع الذهبي التي تجمع بين منتخبي بوليفيا وسورينام.

ومن المقرر أن يصعد الفائزان من الدور النهائي مباشرة إلى «المونديال»، الذي يقام صيف العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يذكر أن مباريات الملحق العالمي ستقام في مارس المقبل في المكسيك.