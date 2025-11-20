الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
45 خيلاً في السباق التجريبي الثامن بجبل علي

45 خيلاً في السباق التجريبي الثامن بجبل علي
20 نوفمبر 2025 16:56

 
دبي (وام)

أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 45 من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة في 7 أشواط لمسافتي 1000 و800 متر، بالسباق التجريبي الثامن مساء أمس على مضمار جبل علي في دبي.
وأوضحت في بيان أن السباق التجريبي تضمن 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى شوطين للخيول المهجنة الأصيلة.
وأشارت إلى مشاركة 32 خيلاً في سباق الخيول العربية الأصيلة، منها 21 خيلاً لم يسبق لها المشاركة في السباقات في 3 أشواط، و11 خيلاً في شوطين سبق تواجدها فيها.
ونوهت بمشاركة 13 خيلاً في شوطي الخيول المهجنة الأصيلة، بإقامة شوط لعدد 8 خيول لم يسبق مشاركتها في السباقات، بالإضافة إلى شوط مشترك شهد منافسة بين 5 خيول مشاركة، وأخرى لم يسبق وجودها في السباقات.
وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن السباقات التجريبية المقررة يوم الأربعاء أسبوعياً في مختلف المضامير بالدولة، أكدت جدواها وقيمتها في التأكد من جاهزية جميع الخيول، ودخولها ضمن القائمة المعتمدة في إطار الخطة المقررة من الهيئة حتى نهاية الموسم الحالي.
 

