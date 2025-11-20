96 لاعباً يمثلون 12 دولة في كأس العالم للريشة بالهواء الطلق



علي معالي (أبوظبي)



يشارك 96 لاعباً يمثلون 12 دولة في «النسخة الأولى» لكأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق، التي تُقام برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل في خورفكان، ويتنافس فيها ثلاثيات الرجال والسيدات، والفرق.

جاء الإعلان عن ترتيبات البطولة في مؤتمر صحفي بمجلس الشارقة الرياضي، وحضره الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام المجلس، وعبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة، ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وسالم المزروعي، نائب رئيس الاتحاد، وبخيت سعيد القرص، مدير البطولة، ورؤساء اللجان بالبطولة، وفيرن جليدرز، رئيسة قسم تطوير البطولات بالاتحاد الدولي.

وتم الكشف عن الدول التي تشارك في البطولة، وهي الإمارات «البلد المستضيف»، مصر، أستراليا، هونج كونج، ألمانيا، أذربيجان، البرازيل، إندونيسيا، بلغاريا، نيجيريا، الصين، وفنزويلا.

وتضم المجموعة الأولى: هونج كونج وبلغاريا ونيجيريا، والثانية: الصين ومصر وفنزويلا، والثالثة: الإمارات والبرازيل وأذربيجان، والرابعة: ألمانيا وأستراليا وإندونيسيا، وفي قرعة مسابقة ثلاثي الرجال، الإمارات والبرازيل وإندونيسيا في المجموعة الأولى، ومصر وبلغاريا وأذربيجان «الثانية»، وهونج كونج ونيجيريا وأستراليا «الثالثة»، وألمانيا والصين وفنزويلا «الرابعة»، وفي قرعة ثلاثي السيدات، هونج كونج، الصين وأستراليا «المجموعة الأولى»، والإمارات وألمانيا ونيجيريا «الثانية»، والبرازيل، إندونيسيا، فنزويلا «الثالثة»، ومصر، أذربيجان وبلغاريا «الرابعة».

وقالت خونينج باتاما، رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة: «إن إقامة البطولة تفتح آفاقاً جديدة للعبة، وتعزز حضورها وانتشارها الدولي، وأن اختيار الإمارات والشارقة لتنظيم النسخة الأولى، جاء بناء على السمعة الدولية والشهرة الكبيرة للدولة والإمارة في تنظيم واستضافة الأحداث الدولية والبطولات العالمية».

وأشادت خونينج باتاما بمدينة خورفكان، وقالت: «توفر منصة انطلاق مميزة للبطولة، بفضل إطلالتها الساحلية، ومعالمها الطبيعية الجميلة».

وقالت نورة الجسمي: «البطولة توفرت لها مقومات النجاح، بفضل رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والتعاون المثمر بين الاتحاد ومجلس الشارقة الرياضي، والجهات التي تعاونت مع اللجنة العليا المنظمة في تجهيزات الحدث بمختلف مرافقه وخدماته على ساحل خورفكان».

وأكد عبدالملك جاني أن الحدث تاريخي، لأن الإمارات يرتبط بها ميلاد البطولة العالمية، وأن خورفكان ستكون على مستوى الرهان بفضل معالمها السياحية، وطبيعتها الرائعة، ورحب بالمشاركين والضيوف متمنياً لهم طيب الإقامة.