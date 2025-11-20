244 فريقاً تشارك في كأس «مانشستر سيتي أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)



يشارك 244 فريقاً من 18 دولة حتى الآن، في «النسخة السابعة» من «كأس مانشستر سيتي أبوظبي»، في مدينة زايد الرياضية من 9 إلى 11 يناير 2026.

وللمرة الأولى على الإطلاق، تتوسع البطولة لتقام على مدى ثلاثة أيام، حيث تنطلق في العاصمة، لتستمر منافسات كرة القدم عالية المستوى على مدار ثلاثة أيام بمشاركة فرق الفئات العمرية من تحت 8 سنوات إلى تحت 16 سنة.

كما يشهد الحدث مشاركة 44 فريقاً للفتيات في رقم قياسي جديد، لتواصل البطولة دورها في دعم تطوير كرة القدم للسيدات وإتاحة الفرصة لخوض مباريات تنافسية عالية الجودة في مواجهة فرق دولية.

وتوفر البطولة معايير كروية عالمية وتجربة لا مثيل لها للاعبين والجماهير على حد سواء، وتُقام مجدداً بحضور مشجع نادي مانشستر سيتي ونجم التواصل الاجتماعي، إف جي، إضافة إلى حضور السفير وأسطورة مانشستر سيتي نيدوم أونواها.

ورغم أن المنافسات تشهد العديد من اللحظات المميزة، فإن الهدف الأول للبطولة يتمثل على الدوام في أن يستمتع اللاعبون والفرق والجماهير بأجواء المنافسات وبتجربتهم في أبوظبي.

ومن المتوقع أن تستقطب قرية البطولة أكثر من 8000 زائر خلال عطلة الأسبوع، مع توفير مجموعة من الألعاب، وفعاليات الشركاء، ومنسقي الموسيقى، بالإضافة إلى عودة منطقة الألعاب الإلكترونية من «إي آند»، والتي حققت نجاحاً كبيراً عند إطلاقها عام 2025.

وفي نهاية البطولة يحظى فريق واحد بفرصة الفوز برحلة العمر إلى أحد أندية مجموعة السيتي لكرة القدم، حيث يشارك اللاعبون في تجربة تدريبية استثنائية تماثل تدريبات اللاعبين المحترفين.

وقال سيمون هيويت، مدير عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة السيتي لكرة القدم: «متشوقون لاستقبال اللاعبين واللاعبات، إلى جانب فرقهم ومدربيهم وعائلاتهم في أبوظبي، فكل عام نشهد نمواً مذهلاً في البطولة، ونسخة العام المقبل لن تكون استثناءً، وبفضل الإقبال الكبير على بطولة هذا العام، فقد عملنا على إضافة يوم ثالث للمنافسات، وجاءت الاستجابة من الفرق حول العالم مذهلة بالفعل، إنها بطولة شاملة بلا شك، وتمثل احتفالاً بكرة القدم وتنوّع الثقافات، يجتمع خلالها الجميع لقضاء عطلة أسبوع مليئة بالمرح في عاصمة الإمارات».