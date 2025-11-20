الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الغسالة» تحرم لاعب باراجواي من مباراتين!

«الغسالة» تحرم لاعب باراجواي من مباراتين!
20 نوفمبر 2025 17:06

 
(رويترز)

تعرض لاعب وسط منتخب باراجواي لكرة القدم أندريس كوباس لموقف يخشاه كل مسافر، عندما ترك جواز سفره داخل سروال، لينتهي به الأمر في غسالة الملابس، مما تسبب في غيابه عن مباراتين أمام الولايات المتحدة والمكسيك.
وغاب كوباس، الذي يلعب في صفوف فانكوفر وايتكابس الكندي، عن المباراتين الوديتين لباراجواي، خلال خسارتها 2-1 أمام الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، وفوزها 2-1 على المكسيك يوم الثلاثاء الماضي.
وقال فرانسيسكو كوباس والد اللاعب لمحطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية المحلية «أخطأ ونسى جواز السفر في سرواله، ولم تلاحظه أيضاً السيدة التي تعمل في المغسلة فوضعته في الغسالة، إنه منزعج للغاية».
وأضاف والده أن أندريس تمكّن من الحصول على جواز سفر جديد، لكنه لم يتمكن من استكمال إجراءات التأشيرة لمغادرة كندا في الوقت المناسب لخوض المباراتين.

كأس العالم
مونديال 2026
باراجواي
أميركا
المكسيك
