رئيس بايرن ميونيخ يؤكد أن زوجته عانت «الخرف»!



ميونيخ (د ب أ)



أكد هربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أن زوجته، التي توفيت في أغسطس 2024، كانت تعاني من مرض الخرف.

وكشف هاينر عن مرض زوجته الراحلة، خلال حديثه للصحفيين على هامش فعالية للتوعية بمرض الخرف نظمها النادي.

ومنذ عام 2023، يزور موظفو بايرن ميونيخ المؤسسات الاجتماعية حاملين حقيبة تحتوي على تذكارات من تاريخ النادي، مثل القمصان القديمة أو تذاكر المباريات أو بطاقات التوقيع، والهدف من ذلك هو مساعدة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أو الخرف على تذكر الأوقات السابقة.

وقال هاينر: «يجب أن يعيش الناس اللحظة، يجب أن يضحكوا ويبكوا ويغنوا معاً، فالمشاعر التي تثيرها كرة القدم فريدة من نوعها».

من جانبه، أكد الرئيس الفخري للنادي البافاري، أولي هونيس أن أبطال كرة القدم الألمان يجب أن يرتقوا دائماً إلى مستوى مسؤوليتهم الاجتماعية من خلال مثل هذه الأعمال.

وقرر بايرن ميونيخ مضاعفة تبرعاته لصالح جمعية خيرية للزهايمر في ميونيخ، لتصل إلى 25 ألف يورو.