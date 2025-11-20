الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات ترفع حصادها إلى 22 ميدالية في «ألعاب التضامن»

الإمارات ترفع حصادها إلى 22 ميدالية في «ألعاب التضامن»
20 نوفمبر 2025 18:29

 
الرياض (الاتحاد)

حصد منتخبنا الوطني للجوجيتسو 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياض 2025 التي تختتم اليوم، بمشاركة 3000 لاعب ولاعبة من 57 دولة. 
وتوجت شمسة العامري بالميدالية الذهبية لوزن 57 كجم بعد فوزها على الأردنية لينا عريقات، فيما حصد سعيد الكبيسي الميدالية الفضية وزن 85 كجم بعد خسارته من السعودي عبدالله ندا، وحصل عبدالله الكبيسي على الميدالية البرونزية وزن 94 كجم بعد فوزه على البحريني خالد فراج، كما فاز سلطان حسن بالميدالية البرونزية وزن 69 كجم بعد تغلبه على الأفغاني محمد حسيني.
وتوج إيمانويل باميديلي عدّاء منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية في سباق 400 متر رجال بعدما أنهى السباق بزمن مميز بلغ 45.71 ثانية، كما أضاف راشد الكعبي الميدالية الفضية بسباق 2000 متر في سباقات الهجن وحصدت فاطمة العامري الميدالية الفضية في سباق الهجن سيدات لمسافة 2000 متر سيدات، والميدالية البرونزية لسباق 8000 متر، وفاز مطر المهيري هجان منتخبنا الوطني بالميداليتين البرونزيتين لسباقي 2000 متر و8000 متر لتواصل الهجن الإماراتية حضورها القوي في المحفل الرياضي.
ونجح وفد الإمارات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض في حصد 22 ميدالية حتى الآن، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية متجاوزًا إجمالي حصيلة النسخة الماضية في مدينة قونية التركية عام 2022 التي بلغت 10 ميداليات، حيث تتبقى منافسات سباق التتابع المختلط 4×100 متر التي تقام مساء اليوم ويشارك فيها منتخبنا الوطني لألعاب القوى، إضافة إلى منافسات اليوم الختامي في كلّ من الجوجيتسو ورفع الأثقال لأصحاب الهمم.

