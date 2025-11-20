الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سلسلة «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية تعود 7 فبراير

سلسلة «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية تعود 7 فبراير
20 نوفمبر 2025 18:40


دبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين، عودة منافسات «سلسلة الطريق إلى دبي» للفنون القتالية، بإقامة حدث عالمي جديد 7 فبراير 2026، في صالة «كوكاكولا أرينا»، ضمن ثالث محطة من هذه السلسلة التي تقام البطولة في إطار التعاون القائم بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورابطة المقاتلين المحترفين.
وتتصدر ليلة النزال مواجهة قوية على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف، حيث يدافع البطل عثمان نورمحمدوف عن لقبه في أول دفاع رسمي له، أمام البريطاني ألفي ديفيس، بطل العالم للوزن الخفيف لعام 2025.
ويخوض نورمحمدوف النزال بعد سلسلة من الانتصارات البارزة، أبرزها تفوقه في مواجهتين متتاليتين أمام الإيرلندي بول هيوز عبر عشر جولات كاملة، مقدماً مستوى رفيعاً في أسلوبه القتالي بين الضربات والمصارعة الدفاعية والهجومية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز مقاتلي الوزن الخفيف عالمياً. ويواصل استعداداته تحت إشراف ابن عمّه، النجم حبيب نورمحمدوف، طامحاً إلى تعزيز حضوره في ثالث ظهور له كرأس بطاقة في دبي.
في المقابل، يدخل ألفي ديفيس المواجهة بثقة كبيرة بعد تتويجه بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف 2025، حيث تمكّن من تخطي المرشحين الأبرز في ثلاث مواجهات متتالية ضمن البطولة، محققاً الجائزة المالية البالغة 500 ألف دولار. ويشتهر ديفيس بأسلوبه القائم على الكاراتيه وحركته غير المتوقعة، مع ضربات حاسمة أبرزها الكوع الدوّار الذي أنهى به نزال كلي كولارد.
وقال جون مارتن، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين: «تُعد سلسلة الطريق إلى دبي إحدى أبرز بطولات الرابطة هذا الموسم، ونترقب نزالاً استثنائياً 7 فبراير المقبل، حيث يواصل عثمان نورمحمدوف ترسيخ مكانته كبطلٍ لا يهزم، فيما يثبت ألفي ديفيس عاماً بعد عام أنه قادر على كسر التوقعات وصنع المفاجآت، كما نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، وندعو محبي الفنون القتالية إلى الاستعداد مبكراً لشراء التذاكر، فهذه النسخة ستكون الأضخم في سجل بطولات الرابطة بدبي حتى الآن». 
وأكد عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن استضافة هذه البطولة تعكس مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية قادرة على جذب نخبة الرياضيين، مشيراً إلى أن الحدث يمنح دبي قوة حضور إضافية في خارطة الرياضة الدولية، ويعزز الثقة العالمية بقدرتها على تحقيق إنجازات أكبر في هذا المجال.
وأوضح أن مثل هذه الفعاليات تعمّق ارتباط المجلس بالمجتمع، وتدعم رسالته في ترسيخ ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، لافتًا إلى أن دور الرياضة يتجاوز الترفيه إلى التأثير المباشر في جودة الحياة وصناعة الوعي الصحي داخل المجتمع.

