الجمعة 21 نوفمبر 2025
لوكلير: انتقادات إلكان بدافع الغيرة على فيراري!

لوكلير: انتقادات إلكان بدافع الغيرة على فيراري!
20 نوفمبر 2025 18:55

 
برلين (د ب أ)

أكد شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، أن انتقادات جون إلكان، الرئيس التنفيذي للفريق، بشأن ضرورة أن يتحدث السائقون بشكل أقل مع التركيز بشكل أكبر على القيادة، جاءت بدافع غيرته على الفريق.
ووجه إلكان انتقاداً مبطناً للوكلير وزميله البريطاني لويس هاميلتون، بعد فشل كلاهما في إنهاء السباق الأخير في البرازيل.
ولدى سؤاله عن تصريحات إلكان قبل سباق جائزة لاس فيجاس الكبرى يوم الأحد المقبل، أوضح لوكلير أنه تحدث إلى إلكان، وأن كلماته تعكس الطموح المشترك لإعادة فريق فيراري إلى القمة.
ونقل الموقع الرسمي لبطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» عن لوكلير، قوله: «جون يعرفني منذ سنوات عديدة، ولدينا علاقة جيدة للغاية، وكنا دائماً صادقين للغاية مع بعضنا البعض ونتحدث بشكل مستمر، وتحدثنا لبعضنا البعض بعد تصريحاته».
وأضاف السائق، المنحدر من موناكو: «من الواضح أن جون شخص طموح جداً ويريد الأفضل لفيراري مثلي تماماً، ونحن نحاول بذل قصارى جهدنا لضمان عودة فيراري إلى القمة، فهذه هي أولوية جون، وكذلك أولويتي، وهذه هي أولوية الفريق بأكمله، ونحن نقوم بكل ما يمكن لتحقيق ذلك».
وقال «أفضل شيء يمكنني فعله هو مواصلة بذل قصارى جهدي وبذل كل شيء لإعادة الفريق الذي أحبه إلى صدارة الترتيب».
وختم لوكلير حديثه بالقول «كان موسماً صعباً، ولكني ما زلت أرى الكثير من الإيجابيات، لكني واثق أن مثل هذا الموسم سيساعدنا على أن نكون أفضل في المستقبل، ولكن علينا أن نفعل المزيد من أجل المنافسة على لقب البطولة، أتمنى حدوث ذلك في العام المقبل».

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لاس فيجاس
أميركا
شارل لوكلير
فيراري
