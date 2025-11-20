كوفاتش: «الأسلحة» لن تؤثر على مشاركة أديمي مع دورتموند!



برلين (د ب أ)



قال كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن الغرامة القانونية المفروضة على اللاعب الدولي الألماني كريم أديمي بسبب محاولة حيازة أسلحة بشكل غير قانوني لن يكون لها أي تداعيات رياضية على اللاعب في النادي.

ويرغب النادي في أن يقوم أديمي بأعمال خدمة مجتمعية، لكن هذا لن يؤثر على مكانه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وقال كوفاتش، في مؤتمر صحفي بعد محادثة مع اللاعب: «هذا ليس سبباً بالنسبة لي لكي أحرمه من المشاركة في الأسابيع القليلة المقبلة».

وكشف أديمي أنه طلب ما يعرف بـ«صندوق الغموض» عبر الإنترنت في بداية عام 2024، وأوضح أنه لم يكن يعرف أن الصندوق يحتوي على مواد غير مسموح بها بموجب قوانين الأسلحة، بعدها بعدة أشهر تم توصيل الطرد، ولكنه وصل إلى الشرطة من دون أن يفتح، وتم توقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

وأضاف كوفاتش: «أنا لست والده، أنا مدربه، ينبغي أن يضع الناس الأشياء في نصابها الصحيح».

وأكمل: «قيل كل شيء عن هذا الموضوع. التركيز الآن واضح على الدوري الألماني، وسيحظى بدعمنا الكامل في ذلك».

ويستضيف دورتموند فريق شتوتجارت يوم السبت، علماً بأنه خسر في أربع مباريات متتالية في الدوري أمام شتوتجارت.

وأضاف كوفاتش: «أستطيع أن أتفهم سبب إثارة الناس لهذا الموضوع الآن، لذلك علينا أن نركز على الفوز بالمباراة».