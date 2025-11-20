الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعاون بين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ونظيرتها الروسية

تعاون بين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ونظيرتها الروسية
20 نوفمبر 2025 19:33

 


موسكو (وام)
وقّعت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، اتفاقية تعاون مع نظيرتها الروسية، خلال اجتماع عقد، أمس، على هامش المؤتمر الدولي لحماية النزاهة الرياضية، الذي استضافته الوكالة الروسية يومي 18 و19 نوفمبر في موسكو.
وترأست وفد الوكالة الوطنية الدكتورة مي الجابر، رئيس الوكالة، فيما ترأس معالي ألكسندر نيكيتين، وزير الدولة، نائب وزير الرياضة في روسيا الاتحادية، الوفد الروسي، كما شارك الوفد الإماراتي في جلسات المؤتمر التي ناقشت عدداً من قضايا مكافحة المنشطات.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تعاطي المواد المحظورة من خلال تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة والارتقاء بالمعرفة العلمية والتقنية، بما يتوافق مع معايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).
وتتضمن الاتفاقية مجالات عدة تشمل تبادل الخبراء والكوادر الفنية في مجالات الفحوص والتحاليل المخبرية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريب مشتركة، وتعزيز برامج التوعية الموجهة للرياضيين والمدربين، إضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة وتبادل الدراسات والأبحاث العلمية.وأكدت الدكتورة مي الجابر أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن جهود الوكالة لتوسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز جاهزية منظومة مكافحة المنشطات في الدولة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يسهم في رفع كفاءة الفحوص، وضمان عدالة المنافسات.

وأضافت أن تحقيق النزاهة في الرياضة يتطلب توحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات، بما يدعم حماية الرياضيين، ويعزز بيئة تنافسية عادلة.

أخبار ذات صلة
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
البيت الأبيض يعلّق على خطة السلام الأميركية في أوكرانيا

من جانبها، أشادت الوكالة الروسية بمستوى التعاون، مؤكدة أن الاتفاقية ستسهم في تطوير أساليب الكشف والوقاية وبناء قاعدة معرفية مشتركة تدعم حماية الرياضيين.
 

مكافحة المنشطات المحظورة رياضيا
اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات
مي الجابر
روسيا
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©