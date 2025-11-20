الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 ميداليات في بداية مشوار الجوجيتسو بـ «ألعاب التضامن»

4 ميداليات في بداية مشوار الجوجيتسو بـ «ألعاب التضامن»
20 نوفمبر 2025 19:36


الرياض (الاتحاد)
حقق منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» انطلاقة قوية في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بعد حصده 4 ميداليات ملوّنة في اليوم الأول لمنافسات الجوجيتسو التي تُقام على مدى يومي 20 و21 نوفمبر بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات.
وتُعد دورة ألعاب التضامن الإسلامي واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية متعددة الألعاب، إذ تجمع رياضيين من أكثر من 50 دولة، يتنافسون في مجموعة واسعة من الرياضات، من بينها الجوجيتسو التي أصبحت إحدى أكثر الرياضات جذباً للجماهير والرياضيين.
وشارك منتخبنا الوطني في اليوم الأول من المنافسات بـ 4 لاعبين هم: سعيد الكبيسي (وزن 85 كجم)، وسلطان حسن (وزن 69 كجم)، وعبدالله الكبيسي (وزن 94 كجم)، وشمسة العامري (وزن 57 كجم)، فنجحت شمسة العامري في تحقيق الميدالية الذهبية، وسعيد الكبيسي حاز على الميدالية الفضية، وعبدالله الكبيسي وسلطان حسن الميدالية البرونزية.
وأعرب مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في الاتحاد عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به أبطال المنتخب في أول أيام المنافسات، مؤكداً أن هذا الأداء يعكس العمل الكبير الذي قام به اللاعبون والفريق الفني خلال الأشهر الماضية.
وقال المنهالي: «منتخبنا أثبت أنه حاضر بقوة للمنافسة على المراكز الأولى. النزالات كانت قوية وحافلة بالتحديات، إلا أن أبناء الإمارات أظهروا تركيزاً وتفوقاً فنياً واضحاً. تحظى هذه الدورة بمشاركة نخبة من أبطال الجوجيتسو في المنطقة والعالم، ما يجعل الإنجاز مضاعفاً. ثقتنا كبيرة في لاعبينا ولاعباتنا لمواصلة العطاء في اليوم الثاني والعودة إلى الوطن بنتائج تليق برياضة الإمارات».
وعبّرت البطلة شمسة العامري عن سعادتها بحصد الميدالية الذهبية في وزن 57 كجم، مؤكدة أنها دخلت المنافسات بعزيمة كبيرة وطموح واضح في تحقيق إنجاز جديد يضاف لمسيرتها ومسيرة المنتخب الوطني.
وقالت العامري: «كنت واثقة من قدرتي على الوصول إلى منصة التتويج بفضل جاهزيتي الفنية والبدنية، والتحضيرات المكثفة والاستعدادات مع المنتخب. فخورة برفع علم الإمارات في حدث بهذا الحجم، وأهدي هذه الميدالية لقيادتنا الرشيدة والجماهير التي لم تتوقف يوماً عن دعمنا».
وتتواصل نزالات الجوجيتسو اليوم، حيث يسعى منتخبنا الوطني إلى تعزيز رصيده من الميداليات. ويشارك غداً كل من خالد الشحي بوزن 62 كجم، ومهدي العولقي بوزن 77 كجم، وأسما الحوسني بوزن 52 كجم، وشما الكلباني بوزن 63 كجم.

أخبار ذات صلة
نزالات قوية لمنافسات «المحترفين» في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»
الإمارات ترفع حصادها إلى 22 ميدالية في «ألعاب التضامن»
دورة التضامن الإسلامي
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
منتخب الجوجيتسو
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©