أحمد بن حمدان بن محمد: «ألعاب الماسترز» منصة عالمية للمشاركة والمنافسة بروح رياضية



أبوظبي (وام)



وقع اتحاد الشراع والتجديف الحديث واللجنة العليا المنظمة لبطولة «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»، اتفاقية شراكة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، استعداداً لاستضافة الحدث العالمي البارز في أبوظبي فبراير المقبل.

حضر مراسم التوقيع في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، ووقعها الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد عبدالله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد.

وأكد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، أن ألعاب الماسترز، أبوظبي 2026، تسهم في تعزيز كافة أنواع الرياضات على مستوى الدولة، وتمنح الفرصة لجميع الرياضيين للمشاركة والمنافسة بروح رياضية عالية، بتواجد آلاف الرياضيين من أنحاء العالم.

ودعا إلى مشاركة جميع المواطنين والمقيمين في ألعاب الحدث العالمي المرتقب، لما لها من أثر إيجابي في ممارسة الأنشطة الرياضية، لاسيما أن الفعاليات المرتقبة تعزز مكانة دولة الإمارات المرموقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى، بأفضل المعايير التي ترسخ صورتها المشرفة عالمياً.

ونوه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى أهمية توقيع اتفاقية الشراكة مع «ألعاب الماسترز 2026»، وتقديم كافة الجهود من قبل الاتحاد مع اللجنة المنظمة للفعاليات، لتقديم نسخة مميزة وناجحة، ترسخ ريادة الدولة المرموقة في تنظيم البطولات الرياضية، مشيراً إلى أن الرياضات التراثية ضمن فعاليات ألعاب الماسترز تجسد الهوية الإماراتية والإرث الثقافي للدولة.