نزالات قوية لمنافسات «المحترفين» في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»

نزالات قوية لمنافسات «المحترفين» في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»
20 نوفمبر 2025 20:11

 
أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت المنافسات التأهيلية لفئة المحترفين، من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في مختلف الأوزان، ضمن «النسخة 17»، من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وجمعت منافسات نخبة اللاعبين من مختلف دول العالم للتنافس، ضمن تصفيات الدول، حيث يتأهل لاعبان من كل دولة عن كل فئة وزنية إلى الأدوار الرئيسية التي تُقام اليوم بنظام خروج المغلوب، وتقام النهائيات اليوم للحزامين البنفسجي والبني، وغداً لفئة الحزام الأسود.
وتتواصل الجمعة النزالات مع نهائيات الحزامين البنفسجي والبني وتصفيات الحزام الأسود، على أن تختتم غداً بنهائيات الحزام الأسود لفئة المحترفين اعتباراً من السادسة مساءً، فيما تقام جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء الأحد.
وقال محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «تشكّل منافسات فئة المحترفين المحطة التي ينتظرها الجميع، لما تحمله من مستويات فنية متميزة، تعكس خبرة اللاعبين وإمكاناتهم العالية، شهدنا نزالات قوية في دور التصفيات التأهيلية اتسمت بالتكتيك المتقدم والسرعة والدقة في تطبيق الأساليب الفنية، ما يثبت أن التقدم في هذه المنافسات يستوجب تركيزاً عالياً، ولا سيما من حاملي الحزام الأسود الذين اعتدنا منهم عروضاً استثنائية تضفي مزيداً من الحماس إلى البطولة».
وأضاف: «نظام تصفيات الدول يعكس القيمة الكبيرة للبطولة، ويضمن حضوراً دولياً واسعاً في الأدوار الحاسمة، إذ يمنح الفرصة لتواجد أفضل اللاعبين من مختلف الدول في التصفيات النهائية، ويسهم هذا النموذج في الارتقاء بمستوى المنافسة وتحفيز اللاعبين على تطوير قدراتهم للوصول إلى الأدوار المتقدمة».
وقال: «سعداء بالأداء الذي قدّمه اللاعبون الإماراتيون من مستوى متميز مكّنهم من التأهل إلى التصفيات النهائية، وجود هذا العدد من المتأهلين يعكس تطور برامج الإعداد، ويؤكد أن المواهب الإماراتية حاضرة للمنافسة بقوة على أعلى المستويات».
بدوره قال فيصل الواحدي، لاعب نادي بني ياس للجوجيتسو، بعد تأهله إلى منافسات الحزام البنفسجي وزن 69 كجم: «سعيد جداً بتأهلي إلى التصفيات للنهائي، وأعتبر مشاركتي في البطولة محطة مهمة في مسيرتي، النزالات كانت قوية وتتطلب تركيزاً عالياً في كل لحظة، لكن التحضيرات المكثّفة خلال الفترة الماضية أعطتني الثقة على البساط. أدخل التصفيات النهائية بعزيمة أكبر للمنافسة على الذهب، وأواصل دراسة أساليب الخصوم والاستفادة من خبرتي السابقة لتحقيق أفضل أداء ممكن».
وقال الروسي إدوارد ديمورا من رابطة فريق Zr في البرازيل والمشارك في منافسات الحزام الأسود– فئة المحترفين – وزن 94 كجم: «المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لها أهمية خاصة، الأجواء هنا مختلفة، والحضور الجماهيري الكبير يمنح اللاعبين الحافز الذي يحتاجونه، خاصة أن البطولة تضم نخبة الأبطال من مختلف المدارس حول العالم، استعددت لهذه البطولة طوال الأشهر الماضية، وجئت وأنا في أعلى مستويات الجاهزية البدنية والفنية، هدفي هو تقديم أداء قوي يعكس قدراتي الحقيقية والعمل الذي بذلته طوال مسيرتي، وأواصل محاولة الفوز حتى نهاية كل النزال، فهذه البطولة هي المكان الذي تسجل فيه أسماء الأبطال بحروف من ذهب».

