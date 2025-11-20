مدرب إيطاليا يحذر من قوة أيرلندا الشمالية ويتحدث عن مشكلة كييزا!



روما (د ب أ)



حذر جينارو جاتوزو، المدير الفني لمنتخب إيطاليا لكرة القدم، من قوة منتخب أيرلندا الشمالية، مشدداً على أنه فريق «لا يستسلم مطلقاً».

وأسفرت قرعة الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا،، التي أجريت في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مدينة زيورخ السويسرية عن وقوع المنتخب الإيطالي في المسار الأول.

ويواجه منتخب إيطاليا ضيفه منتخب أيرلندا الشمالية بالدور قبل النهائي في 26 مارس القادم، على أن يلعب الفائز من كلا الفريقين خارج ملعبه بالدور النهائي للمسار الأول، بعد خمسة أيام، مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر في هذا المسار بين منتخبي ويلز والبوسنة والهرسك.

وشدد جاتوزو في تعليقه بشأن القرعة لمحطة (سكاي سبورتس إيطاليا) على أن فريقه لا يزال «هشاً»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فيديريكو كييزا، لاعب الفريق، يواجه «مشكلة».

وتحدث المدرب الإيطالي عن منتخب أيرلندا الشمالية، حيث قال «إنه فريق قوي بدنياً، لا يستسلم على الإطلاق».

أوضح جاتوزو «ينبغي علينا أن نكون مستعدين، أقول هذا منذ ثلاثة أشهر، كنا نعرف أنه يتعين علينا التأهل للملحق الأوروبي، كنا ندرك أن طريقنا يجب أن يتحسن، نتطلع إلى الأمام بثقة».

وترددت أقاويل بأن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يرغب في إقامة معسكر للاعبين قبل أسابيع قليلة من مباراة قبل النهائي، لكن ربما يكون الأمر صعباً نظراً لجدول مباريات الأندية المزدحم.

وصرح جاتوزو: «الأمر ليس بيدي، يوجد رئيس لاتحاد الكرة، وهناك أشخاص يتعاملون مع هذه الأمور، بالطبع، كلما زادت أيام تواجدنا معا، كان ذلك أفضل». وتابع «وصلنا الآن للمرحلة الـ11 بالدوري الإيطالي، والمرحلة الـ12 على وشك البدء، وسنلتقي مجدداً في المرحلة الـ30، من وجهة نظري، يجب أن أفكر في كيفية البقاء على اتصال مع اللاعبين، والنظر في أعينهم والتحدث معهم، ليس فقط عن كرة القدم، بل عن أمور أخرى أيضاً، نأمل أن تسير الأمور على الطريق الصحيح».

وأعتمد جاتوزو على تشكيلات مختلفة حتى الآن، لكنه أكد أن المشكلة الرئيسية للمنتخب الأزرق ليست تكتيكية.

وكشف مدرب منتخب إيطاليا «المشكلة ليست تكتيكية، لكل نظام إيجابيات وسلبيات، الآن، علينا أن نعمل على تحسين نقاط ضعفنا، فقد أثبتنا أننا عندما نحسن التصرف، نكون قادرين على المنافسة».

وأضاف «بالطبع، يمكننا تقبل الأخطاء كما فعلنا الليلة الماضية، لكن أولويتي هي تحسين هذا الجانب، سيكون هناك وقت للتفكير في الخطط، سندرس منتخب أيرلندا الشمالية على أفضل وجه، نأمل أن نقلل الضرر قدر الإمكان».

وعندما سئل جاتوزو عما إذا كان فيديريكو كييزا سيعود للفريق للمشاركة بالملحق العام المقبل، أجاب: «أنتم تعرفون ذلك جيداً، أنتم تعرفون مشكلة كييزا، تسألونني دائماً نفس السؤال، أستدعي كييزا في كل استدعاء، إنني أتحدث إليه دائماً».

وأتم المدرب الإيطالي تصريحاته قائلاً «المشكلة ليست جاتوزو أو جهازه الفني، هو من لديه مشكلة، وليس نحن. أنتم تعلمون ذلك جيداً، تسألون دائماً نفس السؤال، وأجيب دائما بنفس الإجابة».

وكان جاتوزو أوضح في وقت سابق من هذا الشهر أن كييزا رفض بالفعل استدعاءات للمنتخب الإيطالي أثناء توليه المسؤولية.

ويسعى منتخب إيطاليا لتجنب الغياب عن كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، بعدما فشل في بلوغ المونديال خلال النسختين الأخيرتين عامي 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب، بالخسارة في الملحق الأوروبي أمام منتخبي السويد ومقدونيا الشمالية على التوالي.