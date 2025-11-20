التحقيق في واقعة عنصرية في الدوري الفرنسي



تولوز (أ ب)



قرر مكتب الادعاء العام في مدينة تولوز الفرنسية، فتح تحقيق مبدئي في إشارة مثيرة للجدل من آرون دونوم، لاعب تولوز، بحق سيمون إيبونوج، لاعب وسط لوهافر، خلال مباراة ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن يزعم دونوم، وهو جناح أيمن نرويجي، قام بإشارة عنصرية تجاه إيبونوج، فيما ذكرت إذاعة محلية أن المدعي العام قرر التحرك. واتهم ديديه ديجارد، المدير الفني لفريق لوهافر، دونوم بتلك الإشارة العنصرية بعد المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في الثاني من نوفمبر الجاري، وقال ديجارد في تصريحات لوسائل الإعلام أن دونوم قام بإشارة عنصرية بيديه نحو إيبونوج، صاحب البشرة السمراء، وذلك بعد مشادة بين الثنائي.

من جانبه قال دونوم، الذي سيمثل أمام لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري، إن إشارته تجاه اللاعب «لم تكن لها علاقة بالعنصرية.

وقال ديفيد شارماتز، المدعي العام في تولوز، في تصريحات لصحيفة «ليكيب»: «أعتقد أنه من الطبيعي أن لا أترك الأمر للجهات المسؤولة عن كرة القدم في مثل ذلك السلوك، رغم أنني أرى أيضا تحركا من لجنة الانضباط بخصوص الأمر، وهو ما يظهر الرغبة في منع العنصرية في المنافسات الرياضية».