الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب أيرلندا الشمالية يحث لاعبيه بـ«نتيجة مذهلة» أمام إيطاليا!

مدرب أيرلندا الشمالية يحث لاعبيه بـ«نتيجة مذهلة» أمام إيطاليا!
20 نوفمبر 2025 21:15

 
بلفاست (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب إيطاليا يحذر من قوة أيرلندا الشمالية ويتحدث عن مشكلة كييزا!
قرعة «الملحق الأوروبي» المؤهل إلى «مونديال 2026»


اعترف مايكل أونيل المدير الفني لمنتخب أيرلندا الشمالية، بأن منتخب إيطاليا منافسه في نصف نهائي المحلق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، سيكون في أوج قوته، لكنه حث لاعبيه على أن يؤمنوا بالقدرة على تحقيق نتيجة مذهلة.
وتلتقي إيطاليا مع أيرلندا الشمالية في مواجهة حاسمة للتأهل عن نصف نهائي الملحق 26 مارس، وذلك بعد إجراء القرعة في سويسرا.
وسيخوض الفائز منهما مواجهة خارج الأرض، مع المتأهل عن ويلز والبوسنة والهرسك، يوم 31 مارس، وستكون مباراة حاسمة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل في قارة أميركا الشمالية.
وتحدث أونيل في تصريحات نقلتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»، عن قرعة الخميس، معترفاً بصعوبة المنافس الإيطالي بالنسبة لفريقه.
وقال أونيل: «إنها قرعة صعبة، لطالما شعرنا بأنها ستكون كذلك، لكن عليك أن تقبل أي منافس في هذه المرحلة، ولطالما عرفنا أيضاً أننا سنلعب بعد ذلك خارج ملعبنا». وتابع المدرب: «إيطاليا ستكون بأقصى قوة ممكنة، لكن في النهاية يجب علينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة جيدة، وستكون واحدة من أبرز النتائج في تاريخنا، إذا حققناها، يجب أن نؤمن بأننا كفريق صغير يمكننا أن نفعل ذلك».
وتابع: «لدينا سجل جيد في رحلة التأهل لكأس العالم على ملعبنا، رغم ذلك، فإن مواجهة ألمانيا تراجعنا فيها خلال آخر 20 دقيقة، ومباراة سلوفاكيا خسرناها من خلال ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع».
وقال أونيل: «أعتقد أن الفريق تطور على مدار مباريات التصفيات الستة، وسيكون شيئاً كبيراً بالنسبة لنا، لو كنا أقوياء بما يكفي في مارس».
وتابع: «بشكل واضح لقد عانينا من الإصابات والإيقافات في المباريات الستة التي لعبناها، ولا شك في أن ذلك أثر علينا، ولكن نأمل أن نكون في كامل قوتنا خلال مارس».

تصفيات كأس العالم
أيرلندا الشمالية
إيطاليا
أونيل
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©