مدرب أيرلندا الشمالية يحث لاعبيه بـ«نتيجة مذهلة» أمام إيطاليا!



بلفاست (د ب أ)



اعترف مايكل أونيل المدير الفني لمنتخب أيرلندا الشمالية، بأن منتخب إيطاليا منافسه في نصف نهائي المحلق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، سيكون في أوج قوته، لكنه حث لاعبيه على أن يؤمنوا بالقدرة على تحقيق نتيجة مذهلة.

وتلتقي إيطاليا مع أيرلندا الشمالية في مواجهة حاسمة للتأهل عن نصف نهائي الملحق 26 مارس، وذلك بعد إجراء القرعة في سويسرا.

وسيخوض الفائز منهما مواجهة خارج الأرض، مع المتأهل عن ويلز والبوسنة والهرسك، يوم 31 مارس، وستكون مباراة حاسمة نحو التأهل لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل في قارة أميركا الشمالية.

وتحدث أونيل في تصريحات نقلتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»، عن قرعة الخميس، معترفاً بصعوبة المنافس الإيطالي بالنسبة لفريقه.

وقال أونيل: «إنها قرعة صعبة، لطالما شعرنا بأنها ستكون كذلك، لكن عليك أن تقبل أي منافس في هذه المرحلة، ولطالما عرفنا أيضاً أننا سنلعب بعد ذلك خارج ملعبنا». وتابع المدرب: «إيطاليا ستكون بأقصى قوة ممكنة، لكن في النهاية يجب علينا أن نؤمن بقدرتنا على تحقيق نتيجة جيدة، وستكون واحدة من أبرز النتائج في تاريخنا، إذا حققناها، يجب أن نؤمن بأننا كفريق صغير يمكننا أن نفعل ذلك».

وتابع: «لدينا سجل جيد في رحلة التأهل لكأس العالم على ملعبنا، رغم ذلك، فإن مواجهة ألمانيا تراجعنا فيها خلال آخر 20 دقيقة، ومباراة سلوفاكيا خسرناها من خلال ركلة ركنية في الوقت بدل الضائع».

وقال أونيل: «أعتقد أن الفريق تطور على مدار مباريات التصفيات الستة، وسيكون شيئاً كبيراً بالنسبة لنا، لو كنا أقوياء بما يكفي في مارس».

وتابع: «بشكل واضح لقد عانينا من الإصابات والإيقافات في المباريات الستة التي لعبناها، ولا شك في أن ذلك أثر علينا، ولكن نأمل أن نكون في كامل قوتنا خلال مارس».