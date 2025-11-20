الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

جماهير برشلونة تحتفي ببواتينج

جماهير برشلونة تحتفي ببواتينج
20 نوفمبر 2025 21:17

 
برشلونة (د ب أ)

يتواجد المدافع الدولي الألماني السابق جيروم بواتينج في ملعب تدريبات فريق برشلونة الإسباني، لكنه لن يوقع عقداً للانضمام إلى الفريق.
ونشرت صحيفة «سبورت» الإسبانية، مقطع فيديو للاعب وهو يلتقط الصور مع الجماهير، حيث سيتدرب في مركز تدريبات الفريق لعدة أيام، وألتقى بالفعل مع الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة.
وكان بواتينج رغب في العودة إلى فريقه السابق بايرن ميونيخ لإكمال دبلومة التدريب، لكن جماهير الفريق البافاري عارضت ذلك بشدة، وقرر النادي إلغاء الفكرة.
وتسببت الأزمة التي دخل فيها المدافع الدولي السابق في غضب جماهير بايرن ميونيخ ومعارضتهم لفكرة وجوده في النادي.
وسبق لبواتينج اللعب لأندية هيرتا برلين وهامبورج ومانشستر سيتي وليون الفرنسي وساليرنيتانا الإيطالي ولاسك لينز النمساوي.

