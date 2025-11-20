مهاجم فرايبورج يواصل التعافي من «الملاريا»

فرايبورج (د ب أ)



قال جوليان شوستر، المدير الفني لفريق فرايبورج، إن المهاجم سيرياكي إيريه يواصل التعافي من إصابته بالمالاريا، لكن مواجهة حامل اللقب ومتصدر الترتيب بايرن ميونيخ، تأتي في وقت مبكر للغاية.

وأضاف شوستر في تصريحات للصحفيين: «جاءت نتائج فحصه إيجابية وكذلك عملية تعافيه، لا زال عليه العمل على بعض الأشياء لكننا سنمنحه الوقت».

وكان إيريه انتقل للفريق قادما من تروا الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لم يشارك مع الفريق إلا في الجولة الأولى من الدوري الألماني (البوندسليجا).

وتعرض اللاعب للمرض خلال فترة التوقف الدولي في منتصف أكتوبر مع منتخب بوركينا فاسو، وبدأ في التدرب بشكل فردي.

وفي حال فشله في تحقيق الفوز فأن فرايبورج سيكون الفريق الحادي عشر في الدوري الألماني هذا الموسم الذي يهدر النقاط في مواجهة حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، فيما كان فريق يونيون برلين الوحيد الذي نجح في التعادل مع بايرن ميونيخ، وفاز الفريق البافاري في باقي المباريات التسع.

وقال شوستر: «ستكون هناك فترات علينا فيها التراجع للخلف، يجب علينا تقبل ذلك، لكننا نرغب أيضاً في إظهار بعض الشجاعة حينما يمنحونا المسافات».