الجمعة 21 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهاجم فرايبورج يواصل التعافي من «الملاريا»

مهاجم فرايبورج يواصل التعافي من «الملاريا»
20 نوفمبر 2025 21:20

فرايبورج (د ب أ)

أخبار ذات صلة
جماهير برشلونة تحتفي ببواتينج
كوفاتش: «الأسلحة» لن تؤثر على مشاركة أديمي مع دورتموند!


قال جوليان شوستر، المدير الفني لفريق فرايبورج، إن المهاجم سيرياكي إيريه يواصل التعافي من إصابته بالمالاريا، لكن مواجهة حامل اللقب ومتصدر الترتيب بايرن ميونيخ، تأتي في وقت مبكر للغاية.
وأضاف شوستر في تصريحات للصحفيين: «جاءت نتائج فحصه إيجابية وكذلك عملية تعافيه، لا زال عليه العمل على بعض الأشياء لكننا سنمنحه الوقت».
وكان إيريه انتقل للفريق قادما من تروا الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية، لكنه لم يشارك مع الفريق إلا في الجولة الأولى من الدوري الألماني (البوندسليجا).
وتعرض اللاعب للمرض خلال فترة التوقف الدولي في منتصف أكتوبر مع منتخب بوركينا فاسو، وبدأ في التدرب بشكل فردي.
وفي حال فشله في تحقيق الفوز فأن فرايبورج سيكون الفريق الحادي عشر في الدوري الألماني هذا الموسم الذي يهدر النقاط في مواجهة حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب، فيما كان فريق يونيون برلين الوحيد الذي نجح في التعادل مع بايرن ميونيخ، وفاز الفريق البافاري في باقي المباريات التسع.
وقال شوستر: «ستكون هناك فترات علينا فيها التراجع للخلف، يجب علينا تقبل ذلك، لكننا نرغب أيضاً في إظهار بعض الشجاعة حينما يمنحونا المسافات».

الدوري الألماني
البوندسليجا
فرايبورج
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
نساء فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قضوا بقصف إسرائيلي في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بتصعيد إسرائيلي عنيف على غزة
اليوم 01:29
رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض من موقع مبنى سكني أُصيب بصاروخ روسي في مدينة تيرنوبل (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا
اليوم 01:29
فلسطينيون يقفون على أنقاض مبنى شمال قطاع غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تعتمد قراراً بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
اليوم 01:28
طفل يمني يتلقى تطعيماً في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
59 وفاة و12 ألف إصابة بـ«حمى الضنك» في اليمن
اليوم 01:28
أسرى فلسطينيون محررون يلوحون من داخل حافلة بعد إطلاق سراحهم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
متحدث أممي لـ«الاتحاد»: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للحق في الحياة
اليوم 01:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©