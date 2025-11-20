رايت ينتقد تعامل الإعلام الإنجليزي مع بيلينجهام



لندن (د ب أ)



قال إيان رايت، نجم إنجلترا السابق، إن بلاده غير مستعدة لنجم «أسود» على حد وصفه، وذلك في ظل الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام في بلاده مع نجم خط الوسط جود بيلينجهام.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن نجم وسط ريال مدريد الإسباني، تعرض للعديد من الانتقادات من بعض الدوائر، وذلك بعد رد فعله على استبداله خلال المباراة التي فاز بها الفريق على ألبانيا مطلع الأسبوع في تصفيات كاس العالم.

وقال الألماني توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، والذي اعتذر لبيلينجهام أوائل العام الجاري عن وصف سلوكه داخل الملعب بالمثير للاشمئزاز، إنه سيراجع سلوك اللاعب.

وتألق بيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي الذي أنهى بطولة أمم أوروبا 2024 وصيفاً، لكنه لم يعد لاعباً أساسياً في تشكيل الفريق، تحت قيادة توخيل الأمر الذي أثار الجدل حول مركزه أساسياً في الفريق في كأس العالم العام المقبل.

لكن رايت قال إن التغطية الإعلامية لأزمة النجم البالغ من العمر 22 عاماً، والذي شارك للمرة الأولى مع المنتخب الأول في عمر 17 عاماً، متأثرة بلون بشرته وأنه «يخيف بعض الناس».

وقال رايت أيقونة أرسنال، في تصريحات لقناة «ذا أوفر لاب» عبر منصة «يوتيوب»: «أنا قلق على جود لأنه ببساطة شخص لا يمكن لوسائل الإعلام السيطرة عليه». وأضاف: «أنه يظهر للناس هذا أنا، أنا أسود وفخور وجاهز للانطلاق».

وبسؤاله حول وجود أوجه تشابه قال رايت، ثاني الهدافين التاريخيين لأرسنال بعد تيري هنري: «لا أعتقد أن الإعلام جاهز لنجم أسود يمكنه التحرك والمضي قدماً مثل جود، لا يمكنهم فعل أي شيء له».

وأضاف: «أنه ينزل لأرض الملعب ويؤدي، وهذا ما يفعله دائماً».