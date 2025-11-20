شباب الأهلي يكسب خورفكان بهدف بالا



فيصل النقبي (خورفكان)



خطف شباب الأهلي 3 نقاط غالية، بالفوز على خورفكان بهدف أحرزه بالا في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أُقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى «17 نقطة»، في المركز الثالث، وتجمد رصيد «النسور» عند «8 نقاط» في المركز العاشر.

لم يستطع شباب الأهلي الوصول إلى شباك خورفكان، رغم الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول، وواصل الضيوف محاولاتهم في الشوط الثاني، وسط تألق أحمد حمدان الحوسني حارس خورفكان الذي أنقذ العديد من الكرات أمام لاعبي «الفرسان»، قبل أن ينجح بالا في تسجيل هدف رائع في الدقيقة 87، ليعود شباب الأهلي بالنقاط الكاملة.