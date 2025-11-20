حسام حسن لم يقصد التقليل من مصطفى محمد



لم يقصد مدرب منتخب مصر لكرة القدم حسام حسن التقليل من مهاجم «الفراعنة» مصطفى محمد في تصريحاته الأخيرة، وفق ما كشف مصدر مقرب من المدرب.

وكان حسن قد أطلق تصريحات مثيرة للجدل في لقاء تلفزيوني عقب مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن دورة العين الودية الدولية.

قال ابن التاسة والخمسين أنه لا يملك ضمن تشكيلة الفراعنة سوى «محترفين اثنين وربع» في إشارة إلى نجمي المنتخب محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، ما أثار موجة كبيرة من الانتقاد لمدرب المنتخب المصري وقتها.

إلا أن مصدراً مقرباً من حسن قال لوكالة فرانس برس «كان حسام حسن يقصد بتصريحاته فقط عدم مشاركة مصطفى محمد مع فريقه الفرنسي بصورة أساسية في الفترة الأخيرة بسبب خلافاته مع مدرب نانت منذ الموسم الماضي».

وتابع المصدر «كشف حسام حسن أنه يثق تماماً في قدرات مصطفى محمد، وأنه لا يقل عن الثنائي صلاح ومرموش بأي حال من الأحوال، إلا أنه يفتقد فقط للعب أساسياً، وهو ما سيزيد من قوته وتأثيره في صفوف المنتخب».

وأضاف «حسام حسن يملك ثقة كبيرة للغاية في مصطفى بدليل أنه عنصر ثابت في كل معسكرات المنتخب المصري سواء في المباريات الرسمية أو الودية، وسيكون ضمن قائمة الفراعنة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب».

وأشار إلى أن حسام حسن تواصل بالفعل مع مصطفى محمد، وأن الأخير أكد له أنه يتفهم قصد مدرب الفراعنة من التصريحات، وأنه لا توجد أي مشكلة بين الثنائي.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في بطولة العين بالخسارة من أوزبكستان بهدفين ثم الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف.

من جهة أخرى، كشف المصدر عن تواصل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري مع حسن، مؤكداً على دعمه التام برفقة أعضاء المجلس لمدرب المنتخب في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر «سيجتمع أبوريدة بالجهاز الفني للمنتخب في الأيام المقبلة لتحديد خارطة الطريق قبل خوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وكذلك إعداد المنتخب للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

تابع «طالب أبو ريدة حسن وأعضاء الجهاز الفني بضرورة الحفاظ على الهدوء، والتركيز على المرحلة المقبلة دون التشتت بما يثار حول مستقبله».

ويستعد الفراعنة للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب الشهر المقبل، حيث تلعب مصر ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.