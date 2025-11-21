السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ألكاراز يهنئ إسبانيا بإنجاز كأس ديفيز

ألكاراز يهنئ إسبانيا بإنجاز كأس ديفيز
21 نوفمبر 2025 08:09

مدريد (د ب أ)
نشر كارلوس ألكاراز، نجم التنس الإسباني، رسالة تهنئة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز الثنائي الإسباني مارسيل جرانولرز وبيدرو مارتينيز على الثنائي التشيكي ياكوب مينسك وتوماس ماتشاك.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المصنف الأول عالمياً حرص على تهنئة الفريق الإسباني، الذي تأهل للدور قبل النهائي من بطولة كأس ديفيز، حيث نشر صورة إلى جانب التهنئة وهو يشاهد المواجهة. وأظهرت الصورة متابعة ألكاراز للمباراة عبر شاشة التلفاز، وذلك بعد عودته من مدينة بولونيا الإيطالية لدى تأكد انسحابه من البطولة بعد إصابته في أوتار الركبة، وهو ما كشف عنه الفريق الطبي، حيث قال إنه تعرض للإصابة في مواجهة الإيطالي يانيك سينر في البطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبين المحترفين.
كما أظهرت الصورة بعض الكؤوس التي حصل عليه النجم الإسباني والتي وضعها على أرفف منزله، ومن بينهم كأسين من بطولتا ويمبلدون وأميركا المفتوحة للتنس.

