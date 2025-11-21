الاتحاد الأرجنتيني يغير لوائحه ويعلن روزاريو بطلاً للدوري

بوينس آيرس (أ ب)

أعلن الاتحاد الأرجنتيني أمس ودون سابق إنذار، عن اعتبار فريق روزاريو سنترال بطلاً للدوري في موسم 2025، وهو لقب جديد. وكان النجم الأسطوري أنخيل دي ماريا موجوداً لتسلم الكأس في مفاجأة للكرة الأرجنتينية، لأنه عادة ما يكون هناك بطلين من خلال البطولتين الافتتاحية والختامية. والتي يتقرر بعدهما الفائز باللقب من خلال مواجهات إقصائية. لكن رابطة دوري المحترفين، التابعة للاتحاد الأرجنتيني، قالت يوم الخميس إنها قررت منح لقب الدوري للفريق الأكثر حصولاً على النقاط في الترتيب العام، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية.

وحصل روزاريو سنترال على أكبر عدد من النقاط في الموسم (66 نقطة) في مجمل الموسم في المرحلتين الافتتاحية والختامية، فيما يحدد الترتيب العام الفرق المتأهلة للبطولات القارية والهابطة.

وقال روزاريو سنترال عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أضاف النجمة الثامنة لشعاره: "نحن أفضل فريق في العام". وكان بلاتنسي قد توج بلقب البطولة الافتتاحية في منتصف العام، ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الستة عشر للبطولة الختامية الأسبوع المقبل، ويتم اختتامها بمباراة نهائية يوم 11 ديسمبر المقبل لتحديد البطل.