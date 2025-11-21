إنتر ميامي يفتتح ملعبه الجديد في 4 أبريل

نيويورك(أ ف ب)

يفتتح فريق إنتر ميامي الذي يقوده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ملعبه الجديد "ميامي فريدوم بارك" في الرابع من أبريل بمواجهة أوستن، ذلك بعدما أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم عن روزنامة موسم 2026 أمس.

ويبدأ الموسم المنتظم للدوري الأميركي في 21 فبراير، حيث سيخوض كل فريق 34 مباراة في الموسم المنتظم، الذي يختتم في السابع من نوفمبر، في حين سيتوقف الدوري من 25 مايو حتى 16 يونيو بسبب كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

والمفارقة أن الدوري الأميركي أعلن عن استئناف المباريات حتى قبل موعد نهائي "مونديال 2026" في 19 يونيو.

وتشهد المرحلة الافتتاحية من الدوري في 21 فبراير إقامة 13 مباراة، من بينها لقاء يجمع بين إنتر ميامي بقيادة ميسي ومضيفه لوس أنجلوس أف سي بقيادة الكوري الجنوبي هيونج-مين سون.