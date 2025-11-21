السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب الجودو ينتظم في معسكره ترقباً لقرعة أبوظبي جراند سلام

منتخب الجودو ينتظم في معسكره ترقباً لقرعة أبوظبي جراند سلام
21 نوفمبر 2025 09:36

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت لجنة العلاقات العامة باتحاد الجودو بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي ينظمها الاتحاد الإماراتي برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الحالي بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة يمثلون 53 دولة، من بينهم 20 لاعباً في قائمة منتخبنا الذي انتظم في معسكره الداخلي بصالة الاتحاد في أبوظبي ترقباً لقرعة البطولة وسط طموحات كبيرة.
وأكد الدكتور ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مدير البطولة، أن اللجان كافة بلغت أعلى درجات الاستعداد، بناءً على تعليمات محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية رئيس اللجنة العليا المنظمة، استعداداً لاستقبال ضيوف الاتحاد الدولي للعبة، برئاسة ماريوس فايزر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمكتب التنفيذي ورؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة، اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، مع اكتمال الترتيبات والتحضيرات الإدارية والتنظيمية للبطولة كافة.
وقال التميمي: منتخب جمهورية الصين الشعبية سيصل مساء غدٍ «الأحد»، وهو أول الواصلين للإمارات، حيث يضم 11 لاعباً ولاعبة من أبرز المصنفين في قائمة الاتحاد الدولي للجودو.
ويأتي هذا فيما تم إعداد برنامج تدريبات للمنتخبات كافة وتحركاتها من الفندق إلى صالة البطولة حسب تواريخ وصولهم ومبارياتهم التي تبدأ منافساتها صباح يوم الجمعة المقبل بنزالات الوزن الخفيف، وسيكون الدخول لصالة أرينا مبادلة مجاناً طوال المنافسات بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة، حيث تحظى نسخه أبوظبي التي انطلقت في 2009، باهتمام خاص من قبل محبي وعشاق اللعبة، ما وضع العاصمة أبوظبي في مكانة خاصة داخل منظومة الجودو العالمية.

