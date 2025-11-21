أبوظبي تستقبل الوفود الرسمية المشاركة في بطولة العالم للكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة أبوظبي، التي تستعد لاستضافة بطولة العالم للكيك بوكسينج – فئتي السينيرز والماسترز 2025، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، في مركز أدنيك أبوظبي حتى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة يمثلون 150 دولة من مختلف قارات العالم.

وبدأت وفود المنتخبات العالمية في الوصول إلى أبوظبي أمس الجمعة، على أن يشهد يوم الأحد 23 نوفمبر إقامة حفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة الخامسة مساءً في «مركز أدنيك أبوظبي /قاعة رقم 1»، بحضور ممثلي الاتحادات القارية والدولية والوفود المشاركة، فيما سيكون الحضور مجاناً للجماهير ومحبي رياضات الفنون القتالية، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.

وتنطلق النزالات الرسمية للبطولة، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، والتي تتواصل حتى يوم 29 نوفمبر، وفق مجموعة من الأساليب المعتمدة من الاتحاد الدولي، تشمل رياضات الحلبة، كي وان، لو كيك، فول كونتاكت، إلى جانب رياضات التاتامي: بوينت فايت، ولايت كونتاكت، وكيك لايت. كما يتضمن البرنامج العروض الفنية في الأداء الموسيقي والإبداعي لفئتي السينيرز والماسترز، إضافة إلى منافسات بارا كيك بوكسينج لأصحاب الهمم ضمن برنامج خاص، يعكس التزام البطولة بدعم هذه الفئة ودمجها في أجندة الفعاليات العالمية.

ويشهد برنامج البطولة إقامة الأدوار التمهيدية والتصفيات خلال الأيام الأولى، على أن تُختتم المنافسات بإقامة نزالات نصف النهائي والنهائيات وحفلات التتويج لفئة الماسترز، ومنافسات الأداء الموسيقي ورياضات الحلبة والتاتامي، وصولاً إلى اليوم الختامي في 29 نوفمبر الذي يشهد تتويج الأبطال في مختلف الفئات والأوزان، تمهيداً لبدء مغادرة الوفود المشاركة، اعتباراً من اليوم التالي.

وقال علي خوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «نرحّب بضيوف دولة الإمارات من وفود الاتحادات والمنتخبات ونجوم الكيك بوكسينج من مختلف دول العالم، في بطولة تمثّل محطة رئيسية على أجندة الاتحاد الدولي، وترسّخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالمية للرياضات القتالية. ونلتزم بتنظيم نسخة استثنائية من بطولة العالم، وفق أعلى المعايير الاحترافية، بما يعكس صورة الإمارات في جودة التنظيم، ويعزّز حضور رياضة الكيك بوكسينج على المستوى الدولي».

وأضاف: «حجم المشاركة القياسي من الدول واللاعبين يؤكد الثقة الدولية الكبيرة في قدرات دولة الإمارات التنظيمية، وفي البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها، ويمثّل حافزاً لمواصلة استضافة وتنظيم بطولات عالمية ترسّخ دور الرياضة جسراً للتواصل بين الشعوب».

وتابع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج: «تُعد استضافة بطولة العالم للكيك بوكسينج في أبوظبي إضافةً جديدةً إلى سجلّ النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في استضافة البطولات العالمية، وترسّخ مكانتها وجهةً مفضلةً للرياضيين والجماهير على حد سواء».